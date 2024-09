Juventus, chi è Rouhi: titolare contro il Genoa e un passato in comune con Ibrahimovic

Thiago Motta sorprende annunciando la formazione della sua Juventus contro il Genoa e inserendo titolare Jonas Rouhi, giovane svedese proveniente dalla Next Gen: ecco chi è il terzino sinistro

Spiazzando i giornalisti, Thiago Motta non ha fatto il prezioso e ha svelato senza indugio alcuno la formazione titolare della sua Juventus che vedremo domani schierata in casa del Genoa. I colpi di scena però non si sono esauriti a questo, giacché il tecnico ha riservato un posto dal primo minuto ad un giovane che per i più suona alla stregua di un carneade, ovvero Jonas Rouhi.

La giovane carriera di Jonas Rouhi e l’approdo alla Juventus

Jonas Jakob Rouhi, terzino nato il 7 gennaio 2004 in Svezia, origini marocchine, altezza 1,83: questi i dati essenziali del difensore che ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del club di Stoccolma IF Brommapojkarna. Poi il proseguimento è stato all’insegna del bianconero juventino.

Rouhi è arrivato a Torino infatti nel 2020 militando prima nell’Under 16 e successivamente in Primavera. Svolge quindi la trafila scalando gradino dopo gradino la piramide juventina, approdando nella stagione 2023/2024 in quella fucina e trampolino di lancio di giovani prospetti che è la Next Gen, dove colleziona 28 presenze mettendo anche a segno 2 gol.

Il debutto in prima squadra col Verona e l’esordio da titolare contro il Genoa

L’ascesa è quindi proseguita per il terzino (stesso ruolo tra l’altro di un altro giovane della cantera Next Gen, ovvero Nicolò Savona, anch’egli promosso in prima squadra). Rouhi ha fatto il suo debutto nella Juventus lo scorso 26 agosto per la seconda giornata di campionato, in occasione del match contro il Verona vinto 3-0. Il ragazzo ha disputato 13 minuti da subentrante, poi solo panchina nei successivi impegni di campionato.

E improvvisamente Motta ha deciso di puntare in maniera decisa sul terzino sinistro, premiandolo con un ruolo da titolare contro il Genoa, facendogli vincere la concorrenza interna di Cambiaso e Cabal. La linea difensiva del 4-2-3-1 messo in campo al Ferraris sarà poi completata da Danilo, Bremer e Kalulu.

Il passato da atleta di taekwondo (come Ibrahimovic)

Rouhi di recente aveva rinnovato il contratto che lo lega ai colori bianconeri sino al 2028. Secondo il predecessore di Motta, Allegri, lo svedese aveva una certa abilità nel servire i palloni e trovare il fondo.

E può contare su una fisicità e su delle leve forgiate dal taekwondo, sport praticato per sei anni prima di dedicarsi alla carriera calcistica e che, in un certo senso, lo accumuna ad un collega di lustro come Zlatan Ibrahimovic. “Il taekwondo mi è stato utile per l’equilibrio e il gioco aereo“, disse una volta Rouhi, che a causa della pandemia rimase bloccato in Italia una volta acquistato dalla Juve, approfittandone per studiare la nostra lingua.