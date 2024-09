Juventus, la “prima volta” di Thiago Motta: la sorpresa Rouhi, Vlahovic c’è e sui social scoppia il caso Douglas Luiz

Il tecnico bianconero ha deciso di annunciare a sorpresa la formazione con cui domani affronterà il Genoa di Gilardino: ancora fiducia a Vlahovic, spazio a McKennie e l’assenza di Douglas Luiz

Una prima volta, se la possiamo definire così, o almeno è come l’ha definita Thiago Motta. Il tecnico della Juventus ha stupito tutti in conferenza stampa annunciando la formazione che scenderà in campo domani contro il Genoa in un match fondamentale per i bianconeri che vogliono tornare alla vittoria e soprattutto trovare una cura contro la “pareggite” e il mal di gol.

“Per una volta lo faccio”: l’annuncio di Thiago Motta

Le conferenze stampa pre-partita di solito non regalano grandi sorprese, i giornalisti provano sempre a strappare una parola in più, una rivelazione ma senza successo. Stavolta però Thiago Motta ha voluto fare una concessione regalando una sorpresa inattesa prima del match con il Genoa e ha comunicato la formazione che scenderà in campo: “Per una volta lo faccio, la volete sapere?”, ha detto ai giornalisti. E poi via con l’undici tra i pali ci sarà Perini, mente la linea difensiva si compone di Kalulu, Danilo, Bremer e della sorpresa Rouhi. A centrocampo ci saranno Fagioli, McKennie e Koopmeiners, mentre il trio d’attacco sarà formato da Yildiz, Nico Gonzalez e Vlahovic.

La sorpresa Rouhi e la chance Conceicao

La prima grande sorpresa della formazione di Thiago Motta è rappresentata dalla presenza nell’undici titolare contro il Genoa del ventenne svedese Jonas Rouhi, esterno difensivo di fascia sinistra che al momento vanta una sola presenza in serie A e 13 minuti di impiego. Una scelta decisamente a sorpresa ma che sembra rientrare alla perfezione nel tipo di allenatore che Motta ha dimostrato di essere anche nelle sue precedenti esperienze. Il tecnico italo-brasiliano recupera anche Conceicao, un giocatore che potrebbe essere fondamentale per dare maggiore imprevedibilità alla manovra offensiva: “Ha voglia e qualità”, ha sentenziato Thiago.

Il caso Douglas Luiz e le perplessità dei social

Dal punto di vista della comunicazione Thiago Motta ha già conquistato tutti e con la conferenza pre-Genoa potrebbe aver guadagnato punti aggiuntivi. Sul piano prettamente sportivo qualche perplessità rimane soprattutto nella decisione di non mandare ancora in campo Douglas Luiz, uno dei grandi investimenti dell’ultimo mercato: “Ha fatto un’ottima settimana, deve continuare così”, le parole del tecnico.

Ma sui social un po’ di malumore comincia a serpeggiare sia perché rimane ancora fuori dai giochi il brasiliano sia per la presenza del giovane Rouhi. “Thiago sta rischiando troppo in difesa”, commenta Gabry. Mentre Stefano è decisamente più critico: “Thiago dovrebbe iniziare a mettere in campo squadre decenti, non sta roba oscena”. Mentre Elio punta sull’ironia: “Thiago Motta è impazzito ma dopo tre anni di Allegri mi va bene anche Pinsoglio in attacco”.