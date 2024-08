Juventus, chi è Savona: dai km in treno per arrivare a Vinovo al debutto da sogno contro il Verona

Il 21enne terzino aveva esordito a gara in corso contro il Como: al Bentegodi l’esordio da titolare e il gol del 2-0, il primo in serie A con la maglia dei bianconeri

Dopo l’esordio in serie A contro il Como Nicolò Savona ha vissuto una serata magica a Verona, andando in gol nella sua prima gara da titolare con la Juventus in serie A. Ma chi è il giovane terzino lanciato da Thiago Motta?

Juventus, la serata magica di Savona a Verona

Thiago Motta non aveva avuto problemi a lanciarlo per l’infortunato Weah nel corso della gara col Como, ma è a Verona che Nicolò Savona ha vissuto la sua notte da sogno con la maglia della Juventus. Il 21enne terzino destro ha giocato la sua prima partita da titolare in bianconero, condendola con un’ottima prestazione e, soprattutto, con la rete del 2-0, il suo primo squillo in serie A. Una serata indimenticabile per uno dei tanti talenti del settore giovanile bianconero, cresciuto nel vivaio della Juve Next Gen.

Juventus: chi è Savona, il terzino a segno contro il Verona

Nato ad Aosta il 19 marzo 2003, Savona ha raccontato di essere da sempre un tifoso della Juventus. La passione per il bianconero e quella per il calcio l’hanno trasformato giovanissimo in uno dei tanti pendolari per il pallone: per anni Savona ha preso il treno, tre volte alla settimana, per viaggiare da casa a Vinovo e partecipare agli allenamenti delle squadre del settore giovanile della Juventus.

Dopo una buona stagione in U17, nell’agosto del 2020 i dirigenti bianconeri spediscono Savona a farsi le ossa da sotto età con i più grandi, nell’U19 della Spal. Ma è nella stagione seguente, che inizia la sua scalata: 15 presenze a 19 anni in Primavera che diventano 31 nel 2021/22, un’annata da titolare condita da 5 assist e 2 gol. Savona corre veloce, debutta in Youth League e nella stagione 2022/23 viene aggregato in serie C alla Juve Next Gen, di cui diventa un pilastro: in due stagioni colleziona 61 presenze, condite da 2 reti e 5 assist. Al suo arrivo alla Juventus, Thiago Motta lo aggrega in maniera fissa alla prima squadra.

Juventus, Savona e le due gare in serie A contro Como e Verona

Il resto è cronaca: l’esordio in serie A contro il Como, quando sostituisce l’infortunato Weah. Poi la serata magica di Verona: Motta si fida ancora di lui, stavolta lo lancia titolare avanzando Cambiaso sulla trequarti. Savona lo ripaga immediatamente: un gol annullato, la rete del 2-0 (ancora su inserimento e conclusione di testa), una solidità difensiva indiscutibile nell’arco dei 90’. I tifosi bianconeri già lo adorano: che Motta abbia trovato il suo titolare a destra nella difesa a quattro?