Juventus, come cambierà Thiago Motta con Nico, Conceicao, Sancho e Koopmeiners

Ultimi giorni di mercato scoppiettanti per la Juve che sta per chiudere per Koopmeiners e tenta l'assalto a Sancho. Thiago Motta potrà divertirsi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Come da prassi, lo spettacolo dei fuochi d’artificio lo si riserva per il gran finale. A cinque giorni dalla chiusura del mercato la Juventus è scatenata: dopo Nico Gonzalez e Conceicao, Giuntoli sta per regalare a Thiago Motta anche Koopmeiners e Sancho. E, allora, vediamo come cambia la Signora con questi quattro colpi.

Juventus, ecco i colpi per puntare allo scudetto

Motta non si è mai mostrato preoccupato per l’assenza di esterni offensivi in grado di reggere il doppio impegno campionato-Champions. Dal primo giorno di pre-season alle dichiarazioni post Como il tecnico italo-brasiliano non ha smarrito la calma che lo contraddistingue, certo che sul mercato sarebbero arrivate risposte importante da parte della società. E così, dopo la doppietta Nico Gonzalez-Conceicao, tra oggi e domani potrebbe calare il sipario sulla telenovela Koopmeiners, in rotta da settimane con l’Atalanta a colpi di certificati medici. Con Sancho come possibile ciliegina sulla torta, se il Manchester United dovesse dire sì al prestito senza obbligo, accettando di accollarsi anche una parte dell’ingaggio dell’inglese.

Come cambia la Juventus di Motta con i nuovi innesti

Se per l’esordio con il Como Motta aveva gli uomini contati, ora può davvero sbizzarrirsi lì davanti. Analizziamo, dunque, la batteria dei trequartisti bianconeri, considerando anche il possibile arrivo di Sancho. Sulla destra la Juventus potrà contare sull’ex Porto ‘Chico’ Conceicao e sull’esterno inglese che ha giocato l’ultimo parte della scorsa stagione in prestito al Borussia Dortmund. Ma lì può essere impiegato anche Nico Gonzalez, senza dimenticare Weah, attualmente ai box per infortunio. La caratteristica che accomuna i primi tre è che sulle fasce sono intercambiabili. Al centro – alle spalle di Vlahovic – ecco Koopmeiners o Yildiz e nell’eventualità anche Douglas Luiz con Locatelli al fianco di Thuram in mezzo al campo. A sinistra, invece, si contenderanno un posto Nico e il gioiellino Yildiz, con la sorpresa Mbangula pronto a contendere la titolarità ai big.

Mercato, a che punto è l’affare Koopmeiners

L’impressione è che l’operazione sia giunta alle battute finali. Le prossime 24 ore potrebbero essere decisive per l’acquisto del forte centrocampista olandese dell’Atalanta, che si sta convincendo ad accettare l’offerta da 55 milioni più bonus. La Dea ha provato in tutti i modi a resistere, ma alla fine la fumata bianca sembra destinata a essere inevitabile, vista anche la chiusura totale del giocatori nei confronti del suo club d’appartenenza. Per quanto riguarda Sancho, l’affare è slegato dalla cessione di Chiesa: il vero ostacolo da temere si chiama Chelsea, che sta pensando al giocatore in uscita dallo United.