Juventus, Thiago Motta si sente fortunato: cosa si aspetta da Nico e Conceicao e il giallo sulla fascia di capitano

Il tecnico bianconero dice di sentirsi privilegiato, loda la società per il mercato e si concentra sulla gara di domani a Verona

Gioie all’esordio con il Como e pochi dubbi per Thiago Motta nella preparazione della prossima gara di Serie A contro il Verona. Dopo il debutto vincente in campionato, e gli ultimi affari di mercato, prosegue la giornata ricchissima in casa Juventus: dall’arrivo di Nico Gonzalez e Conceicao, alle novità sul prossimo capitano della Juventus, fino alla probabile formazione. Il mercato ancora aperto – ma che tende a volgere al termine – e la risposta sui ‘regali’ che il neo tecnico bianconero si aspetta per il suo imminente compleanno.

Juventus, cosa Thiago Motta si aspetta dal Verona

Il neo tecnico bianconero è apparso piuttosto sereno e deciso nell’analisi del prossimo avversario in campionato: “L’Hellas Verona è abituata a giocare certi tipi di partite, anche se hanno avuto un cambio di allenatore. E’ una squadra che lotta tantissimo e giocare in casa per loro fa sempre la differenza. La Juve sa quello che vuole e sarà abile ad improntare la gara sui propri punti di forza”.

Thiago Motta ha poi aggiunto: “La nostra squadra sta molto bene: buona preparazione per la partita e buona settimana di lavoro. Restando sempre con i piedi per terra, ora siamo alla seconda, affrontando e andremo ad affrontare una squadra che sta bene dopo la vittoria contro una squadra che è una seria candidata per lo scudetto. Troveremo una squadra che attacca, contrattacca, che sa cosa vuole in campo. Per arrivare a un risultato ci sono cose indietro che dobbiamo fare bene. Abbiamo fatto bene la fase difensiva, come squadra possiamo migliorare su tutto”.

Thiago Motta spiega perché si sente fortunato alla Juventus

Sebbene di poche parole, ma ben mirate, Thiago Motta spiega perché si sente di buon umore: “Ho la fortuna di avere tutti i giocatori a disposizione che hanno caratteristiche diverse, funzionali alla nostra squadra. Poi lì tutti hanno la stessa possibilità di poter giocare. Mi sento un allenatore fortunato”.

Il tecnico ha poi aggiunto: “La mia vita ti posso dire che è bellissima. Lo sapete. Lo guardate dall’esterno, ma all’interno è così. Mi sveglio presto con entusiasmo di venire qui. Mi trovo con persone fantastiche, hanno quest’entusiasmo e me lo trasmettono. Mi trovo con ragazzi con voglia enorme di migliorarsi, di competere in allenamento. Passiamo il pomeriggio a preparare. Arrivo a casa dalla mia famiglia, oggi qui. Questa è la mia vita. Una vita privilegiata, mi sento privilegiato”.

I regali che Thiago Motta si aspetta dalla Juventus

Il 28 agosto sarà il compleanno di Thiago Motta e compirà 42 anni, ma che regali si aspetta ancora il tecnico dal mercato? La risposta non lascia spazio a dubbi di interpretazione: “Ho detto che stiamo lavorando molto bene sul mercato per fare una squadra competitiva e lo avete visto già. Pensiamo al Verona, questa è la nostra concentrazione”.

Chi sarà il nuovo capitano della Juventus secondo Motta

Nella vittoria in casa per 3-0 della Juventus contro il Como il capitano è stato Federico Gatti. Ma, nelle prossime gare, ci potrebbero essere nuove sorprese secondo Thiago Motta: “Il ruolo del capitano non è solo nello spogliatoio. E’ dappertutto. E’ quello che deve trasmettere cosa siamo noi, deve mettersi davanti. Abbiamo tanti ragazzi. E’ il caso di Danilo, che l’ha fatto sempre bene. Gatti l’ha fatto l’ultima volta. Deve trasmettere a tifosi, all’arbitro, a tutti, cosa dobbiamo essere, cosa vogliamo essere. Abbiamo tanti ragazzi che hanno questa capacità. Ho scelto per domani e lo vedrete domani”.

Il pensiero di Thiago Motta su Nico Gonzalez e Coincencao

Non ha dubbi Thiago Motta sui profili dei nuovi acquisti Nico Gonzalez e Conceicao: “Sono giocatori forti ed è per questo che verranno nella nostra squadra. Tutti i giocatori che arriveranno ci daranno una grande mano per essere competitivi fino alla fine. Se siamo da scudetto? Lascio rispondere voi, io penso al Verona, ne abbiamo parlato troppo poco”.