Juventus, Allegri cancellato: Thiago Motta si è già preso Madama, come ha conquistato i tifosi

Dall'esordio perfetto alle tattiche messe in campo dalla Vecchia Signora: il neo tecnico bianconero è già promosso a pieni voti dai tifosi

Addio corto muso, addio al circo unica location adatta per lo spettacolo. La Juventus versione 2024-25 cambia faccia. Da subito. Parte con il 4-2-3-1 e cancella definitivamente il 3-5-2 o 4-4-2 ‘allegriano’. Dopo due mesi di lavoro, Thiago Motta conquista già lo Juventus Stadium con le sue tattiche, portate dietro dal Bologna dei sogni della precedente stagione. E’ una Juve già più fluida ma anche più organizzata tatticamente, feroce, capace di creare inserimenti improvvisi in verticale e di impensierire l’avversario con il tiro da ogni posizione possibile. E’ già show alla prima di campionato, un esordio del genere mancava da tempo: i gol al Como, con uno extra ancora annullato per fuorigioco e l’occasione finale mancata da Vlahovic seppur in off-side, sono pura delizia. I tifosi bianconeri già incoronano il loro neo-allenatore e attaccano duramente i precedenti: Allegri ma non solo nel mirino.

Per i tifosi bianconeri la rivoluzione di Thiago Motta c’è già

I tifosi della Vecchia Signora risentono la fiducia:” ‘La Gioventù di cui portiamo il nome’, diceva la prima strofa di un vecchio inno della Juventus. Quella strofa si è manifestata. Il lavoro di Motta s’incomincia a vedere. E i tifosi di Allegri finalmente MUTI. Ora si gioca a calcio“. E ancora: “Siamo giunti all’inizio di una nuova era, non conta che sia stato battuto il Como. Quando hai un allenatore vero capisci subito la differenza tra calcio e anti-calcio: con Allegri vai di 1-0 al massimo, anche con l’ultima delle neopromosse…”

Tifosi bianconeri già entusiasti del gioco e dei giovani

Non si placa la gioia dei tifosi bianconeri: “Yildiz può già giocare ovunque, con Allegri non si sapeva nemmeno se avesse fatto parte del progetto oppure no”. E ancora: “Thiago Motta ha da subito puntato sui giocatori della Next Gen tra cui Mbangula, Savona e Yildiz. Per Allegri erano tutti da vendere…” E infine: “Ad occhio e croce credo che questa Juventus all’esordio abbia già impressionato maggiormente della Juve versione Sarri, la migliore vista negli ultimi anni sul piano del gioco. Ma con Thiago Motta credo che già siamo un passo avanti”.

Come Thiago Motta ha valorizzato i giovani della Juve

Da Mbangula, eroe di ieri sera con un gol spettacolare all’esordio contro il Como, alla valorizzazione di Yildiz. Per non dimenticare Fagioli e Savona messi nel corso della gara. E’ la Juventus dei giovani con età media di 23 anni tra i titolari in campo e le riserve subentrate. Il progetto di Giuntoli sui giovani a basso costo reso perfetto da Thiago Motta che ottiene il massimo rendimento e risultato. Il neo tecnico bianconero ha già conquistato il pubblico di Madama.

Il commento di Paolo Paganini sulla Juve di Thiago Motta

Lo aveva anticipato un mese e mezzo fa in esclusiva a Virgilio Sport, il giornalista di RaiSport, Paolo Paganini conferma il suo pensiero su Thiago Motta: “È il Thiago Motta che ho conosciuto a Spezia (mandato via con ancora 2 anni di contratto, tanta roba) che sa fare gruppo, che valorizza i giovani bravi e che non guarda in faccia nessuno. Ci vuole personalità e alla Juventus ci voleva un allenatore così”.