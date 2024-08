Juventus-Como, moviola: il gol annullato, due rigori negati ma l’orologio dell’arbitro funziona

La prova di Matteo Marcenaro all’Allianz Stadium nel posticipo della I giornata di A analizzata ai raggi X, il fischietto genovese ne ha ammoniti sei

Matteo Marcenaro, la scelta di Rocchi per Juventus-Como, è al suo terzo anno come arbitro di Serie A. Ha dimostrato ottime attitudini nelle gare finora dirette stagione in Serie A. Il fischietto genovese ha una discreta personalità, mostra empatia con i calciatori con i quali cerca sempre un dialogo. E’ preciso nel far rispettare il regolamento, ma soprattutto è un arbitro decisionista e questa sua caratteristica sicuramente è stata un suo punto di forza. Nel corso della sua carriera, ha diretto 228 partite, nelle quali ha inflitto 1017 ammonizioni, 21 doppie ammonizioni, 41 espulsioni dirette e assegnato 52 calci di rigore. Alla quarta stagione in Serie A ad oggi nella massima serie ha collezionato 27 presenze con un bilancio complessivo di 10 successi per i club di casa, 12 segni X, 5 vittorie per le squadre in trasferta. L’anno scorso chiuse con 12 caps. Complessivamente ha fischiato 8 rigori, all’incirca 1 ogni 3 match.ma come se l’è cavata ieri all’Allianz?

I precedenti di Marcenaro con Juventus e Como

Quattro i precedenti col Como fra cadetteria e Serie C, bilancio n equilibrio: 1 successo, 2 pareggi, 1 sconfitta. Dai 3 impegni esterni, tuttavia, sono sempre arrivati dei punti. Ricco di polemiche invece l’unico incrocio con i bianconeri. Marcenaro era in campo in occasione di Juventus-Salernitana del 2022-2023 che terminò col punteggio di 2-2 e un tabellino con 3 espulsioni, 2 rigori e… il gol vittoria dei bianconeri al 95’ annullato per l’intervento del VAR ma che era regolare. L’inzuccata vincente di Milik fu annullata per la presenza in traiettoria di Bonucci nonostante vicino alla bandierina del calcio d’angolo ci fosse il salernitano Candreva. Ma le immagini a disposizione della squadra arbitrale non comprendevano quest’ultima inquadratura.

L’arbitro ha ammonito sei giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Zingarelli, con Perenzoni IV uomo, Meraviglia al Var e Marini all’Avar, l’arbitro ha ammonito sei giocatori: Sala (C), Engelhardt (C), Locatelli (J), Verdi (C), Goldaniga (C), Cambiaso (J). Recupero: 3’ pt, 6’ st.

Juventus-Como, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. All’8′ il Como si lamenta e chiede un rigore per il tocco di mano in area di Weah, ma il braccio dell’americano è attaccato al corpo. Dopo soli 9′ il primo giallo: va a Sala per gioco scorretto su Thuram. Al 33′ ammonito Engelhardt per gioco scorretto su Yildiz. Al 46′ cross rasoterra dalla destra da parte dello scatenato Yildiz, velo splendido di Vlahovic e piattone mancino di Weah, che raddoppia con la palla che colpisce la traversa ma rimbalza oltre la linea, con l’orologio di Marcenaro che stavolta (a differenza di quanto accaduto a Maresca inn Milan-Torino) funziona. Al 47′ Vlahovic insacca di testa su assist di Cabal, ma dopo l’intervento del Var il gol viene annullato per un fuorigioco a inizio azione di Cambiaso. Al 57′ giallo a Locatelli per fallo su Abildgaard. Il bianconero rischia il rosso visto la durezza del pestone. Al 65′ Vlahovic cade in area e protesta, l’arbitro fa cenno di proseguire. Giallo a Verdi al 70′ per fallo su Savona. Proteste al 74′: Barba in area tocca il pallone con il braccio dopo uno stop, ma l’arbitro non interviene, movimento ritenuto congruo. L’arbitro mima chiaramente che si tratta di auto-giocata. Al 76′ ammonito Goldaniga per proteste, giallo all’88’ anche per Cambiaso per fallo su Sala. Juventus-Atalanta finisce 3-0.