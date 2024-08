Grazie per avere seguito con noi la diretta di Juventus-Como, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:44

OCCASIONE JUVENTUS! Sinistro dal limite di Douglas Luiz, il pallone si impenna dopo una deviazione, Reina in tuffo mette in corner.22:40

Ammonito CAMBIASO per gioco scorretto su Sala.22:32

Ennesima iniziativa di Yildiz, Cambiaso in area non riesce a domare la sfera.22:29

Ammonito GOLDANIGA per proteste.22:20

Barba in area tocca il pallone con il braccio dopo uno stop, ma l'arbitro non interviene, movimento ritenuto congruo.22:19

Ammonito VERDI per gioco scorretto su Savona.22:16

Cooling break anche nel secondo tempo, un po' di ristoro per i giocatori in campo.22:14

Thuram esce dal campo tra gli applausi, in tribuna presente anche il papà Lilian.22:11

Vlahovic cade in area e protesta, l'arbitro fa cenno di proseguire.22:09

Abildgaard, da poco entrato in campo, dolorante dopo il contrasto precedente con Locatelli.22:06

Ammonito LOCATELLI per gioco scorretto su Abildgaard.22:02

PALO JUVENTUS! Reina in uscita chiude lo specchio della porta a Vlahovic, tap-in di testa del serbo: pallone sul palo!.21:58

RETE ANNULLATA! Vlahovic insacca di testa su assist di Cabal, ma dopo l'intervento del Var il gol viene annullato per un fuorigioco a inizio azione di Cambiaso.21:58

Inizio secondo tempo di JUVENTUS-COMO! Si riparte dal risultato di 2-0 per i bianconeri.21:49

Juventus avanti di due reti all'intervallo. Il risultato si sblocca al 23', Mbangula in gol al debutto. Palo di Vlahovic al 43'. Raddoppio di Weah al 46' su assist di Yildiz.21:48

Fine primo tempo: JUVENTUS-COMO 2-0! In gol Mbangula e Weah.21:34

Cross di Sala, Belotti in tuffo di testa non riesce a direzione la sfera verso la porta.21:30

Punizione battuta da Vlahovic, pallone non distante dal palo ma Reina era sulla traiettoria.21:28

Guizzo di Yildiz, Braunoder lo stende, punizione per la Juventus.21:27

Punizione dalla trequarti per il Como, fallo di Thuram su Belotti.21:24

Ammonito ENGELHARDT per gioco scorretto su Yildiz.21:19

Mbangula ha spazio sulla sinistra, ma dosa male la misura del passaggio a centro area per Vlahovic.21:16

Possesso prolungato del Como, la Juventus non concede varchi.21:14

25'

Cooling break in corso, pausa ristoro per i giocatori in campo.21:11