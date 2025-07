Lutto per Pietrangeli: morto a 59 anni il figlio ed ex campione di surf Giorgio mentre Nicola è ricoverato in ospedale

Il mondo dello sport piange Giorgio Pietrangeli, uno dei primi campioni italiani di surf e figlio della leggenda del tennis Nicola Pietrangeli, che è venuto a conoscenza della sua morte mentre è ricoverato

Lutto nel mondo dello sport italiano. È scomparso a 59 anni in seguito a una male incurabile contro cui lottava da tempo l’ex campione di surf Giorgio Pietrangeli, figlio della leggenda del tennis Nicola, che è venuto a conoscenza della triste notizie all’ospedale Gemelli di Roma, dove è ricoverato da qualche giorno per accertamenti. A dare la notizia è stata la FITP attraverso un comunicato ufficiale.

Lutto per Pietrangeli, morto il figlio Giorgio

Si è spento a 59 per una malattia contro la quale lottava da anni Giorgio Pietrangeli, figlio della leggenda del tennis Nicola e a sua volta ex sportivo. Giorgio è stato infatti tra i primi campioni italiani di surf, riuscendo a prendere parte durante gli anni ’80 ai Mondiali e agli Europei.

Il comunicato della FTP

A rendere nota la notizia della scomparsa di Giorgio Pietrangeli è stata la FITP (la Federazione italiana Tennis e Padel) attraverso un comunicato ufficiale nel quale viene ripercorsa la sua carriera da surfista: “Si è spento a Roma a soli 59 anni a causa di un male incurabile Giorgio Pietrangeli, figlio del leggendario tennista italiano Nicola Pietrangeli. Giorgio è stato uno dei primi campioni italiani di surf negli anni Ottanta: ha partecipato con la Nazionale ai Mondiali del 1988 a Portorico e agli Europei in Portogallo l’anno successivo. Nel 1985 ha partecipato agli Europei di Forte dei Marmi, nel 1989 ha vinto il Campionato italiano di Viareggio. Giorgio lascia il papà Nicola, la moglie Carola, la figlia Nicola e i fratelli Marco e Filippo. Il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi e tutto il movimento tennistico si stringono con affetto alla famiglia e a tutti coloro che gli sono vissuti a fianco in questo momento di immenso dolore”.

Oltre al ricordo della FITP è arrivato anche anche quello della FISSW (Federazione di Surf, Sci Nautico e Wakeboard), che in un lungo e sentito comunicato ha voluto ricordare uno dei pionieri del surf in Italia.

Nicola scopre la notizia in ospedale

Una tragica notizia per Nicola Pietrangeli, che peraltro non è potuto stare al fianco del figlio Giorgio negli ultimi suoi istanti di vita, essendo stato informato della sua scomparsa mentre si trova all’ospedale Gemelli di Roma, dove è ricoverato da qualche giorno per accertamenti.