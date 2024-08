Juventus-Como, la designazione di Marcenaro già scatena la polemica: annullò il gol di Milk contro la Salernitana

La serie A si prepara ad aprire i battenti e con le designazioni già cominciano le polemiche: la scelta di Marcenaro fa già infuriare i tifosi bianconeri

Sabato 17 agosto: ancora 4 giorni prima dell’inizio delle gare ma già le polemiche divampano. Il calcio d’agosto sta per svanire, quello fatto di sogni di mercato e di speranze per la stagione. La serie A sta per cominciare e iniziano anche le solite immancabili polemiche arbitrali, già prima del fischio di inizio, prima anche del primo fallo sanzionato c’è chi protesta.

Juventus-Como: Marcenaro fa discutere

Sono arrivate le designazioni arbitrali, forse anche con un giorno di anticipo rispetto al previsto, e tanto basta per alzare il livello della tensione. Quella che fa più discutere è quella che riguarda la scelta di Matteo Marcenaro della sezione di Genova per la sfida tra Juventus e Como. C’è un precedente infatti che non piace per nulla ai tifosi bianconeri ed è quello che riguarda la gara tra la Vecchia Signora e la Salernitana, per il fischietto ligure questa sarà la seconda volta in carriera con la Juve in campo. L’episodio che fa infuriare i tifosi risale alla sesta giornata della stagione 2022/2023 quando la squadra bianconera allora guidata da Massimiliano Allegri pareggiò in casa contro i campani. Gara ricca di episodi da moviola con 4 espulsioni e 2 rigori. E anche di una svista clamorosa al Var quando venne annullato il gol del 3-2 bianconero realizzato da Milik. In quella circostanza Marcenaro decretò una posizione di fuorigioco attivo da parte di Bonucci, ma il Var non si accorse della posizione di Candreva che nei pressi della bandierina teneva il difensore in posizione regolare.

Milan-Torino: Maresca è già nel mirino

Non sono particolarmente contenti neanche i tifosi del Milan che per la gara casalinga contro il Torino in programma sabato alle 20.45 si trovano ad arbitrare il napoletano Fabio Maresca, benché i precedenti siano favorevoli dal punto di vista dei risultati, sotto quello delle “chiamate” c’è un po’ di preoccupazione. Nel match dello scorso settembre tra Milan e Verona, il fischietto partenopeo fece infuriare Pioli per un mancato rigore ai danni di Loftus-Cheek con l’ex tecnico rossonero che si rese protagonista di una plateale polemica che lo portò anche a ricevere un giallo.

Serie A: le designazioni

Queste le designazioni per la prima giornata di serie A: