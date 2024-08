Serie A probabili formazioni prima giornata: Juve e Napoli incomplete, solo il Milan è ok

Scatta la stagione 2024/25 con la prima giornata in programma dal 17 al 19 agosto: l'Inter riparte dal Genoa nel segno della continuità, chiude la Juve che è ancora un cantiere

Da Genoa-Inter a Juventus-Como: su il sipario, inizia il campionato 2024/25. Via alla prima giornata: ecco come potrebbero giocare le venti squadre della Serie A, alcune delle quali – tra cui il Napoli – ancora incomplete. Per il mercato c’è ancora tempo, per il fischio d’inizio no: e, allora, parte la lunga maratona che si concluderà il 25 maggio 2025.

Serie A al via con l’incognita mercato: Juve e Napoli incomplete

A settembre alcune formazioni potrebbe essere molto diverse da quelle che scenderanno in campo in occasione della prima giornata di Serie A. Tra i club che devono ancora intervenire in maniera massiccia Juventus e Napoli. Thiago Motta aspetta rinforzi di spessore come Koopmeiners e Nico Gonzalez, ma gli esuberi – Chiesa su tutti – blocca il mercato in entrata. Stesso discorso vale per Conte: Osimhen sta condizionando i movimenti in entrata dei campani. Il tecnico aspetta Lukaku e altri innesti di qualità e a Verona sarà costretto ad affidarsi a Raspadori, che centravanti puro non è.

Continuità Inter, curiosità per il Milan di Fonseca

I campioni d’Italia dell’Inter faranno scalo al Ferraris per affrontare un Genoa orfano di Retegui e con Gudmundsson in bilico. L’islandese potrebbe non partire dal primo minuto per lasciar spazio al tandem Messias-Vitinha. I nerazzurri puntano sulla continuità: in campo lo stesso undici guidato da capitan Lautaro che ha stravinto l’ultimo campionato. Curiosità per il nuovo Milan di Fonseca, che ospita il Toro di Vanoli: il tecnico portoghese si affida subito ai nuovi acquisti Pavlovic e Morata, reduce dall’Europeo vinto con la Spagna.

Roma, De Rossi punta su Dovbyk. E Dybala c’è

La Roma di De Rossi riparte da Cagliari, dove Nicola ha preso il posto di Ranieri. Il tecnico giallorosso punta sui gol del nuovo acquisto Dovbyk. L’ucraino ex Girona ha deluso agli Europei ma si presenta in Italia da capocannoniere dell’ultima Liga. Indicazione di mercato: Dybala dovrebbe partire dal primo minuto. Dunque, il giallo legato al futuro della Joya va verso la schiarita: niente Arabia Saudita?

Serie A, le probabili formazioni della prima giornata

Genoa-Inter (sabato 17 agosto, ore 18:30)

Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Messias, Vitinha. Allenatore: Gilardino Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi

Parma-Fiorentina (sabato, ore 18:30)

Suzuki; Coulibaly, Osorio, Circati, Valeri; Bernabé, Estevez; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Martinez Quarta, Biraghi; Dodo, Mandragora, Barak, Parisi; Nico Gonzalez, Colpani; Kean: Allenatore: Palladino

Milan-Torino (sabato, ore 20:45)

Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Coco, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Adams, Zapata. Allenatore: Vanoli

Empoli-Monza (sabato, ore 20:45)

Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Fazzini, Haas, Pezzella; Colombo, Esposito. Allenatore: D’Aversa Monza (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Nesta

Verona-Napoli (domenica 18 agosto, ore 18:30)

Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Frese; Duda, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Mosquera. Allenatore: Zanetti Napoli (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Rafa Marin; Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. Allenatore: Conte

Bologna-Udinese (domenica, ore 18:30)

Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Italiano Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Samardzic, Payero, Lovric, Kamara; Lucca, Thauvin. Allenatore: Runjaic

Cagliari-Roma (domenica, ore 20:45)

Scuffet; Zappa, Luperto, Obert; Zortea, Makoumbou, Marin, Adopo, Augello; Luvumbo, Piccoli. Allenatore: Nicola Roma (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pellegrini, Cristante, Le Fèe; Soulè, Dybala; Dovbyk. Allenatore: De Rossi

Lazio-Venezia (domenica, ore 20:45)

Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi; Tchaouna, Noslin, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni Venezia (3-5-2): Joronen; Altare, Sverko, Svoboda; Pierini, Duncan, Tessmann, Ellertsson, Zampano; Gytkjaer, Bjarkason. Allenatore: Di Francesco

Lecce-Atalanta (lunedì 19 agosto, ore 18:30)

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Ramadani, Pierret; Oudin, Marchwinski, Banda; Krstovic. Allenatore: Gotti Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. Allenatore: Gasperini

Juventus-Como (lunedì, ore 20:45)