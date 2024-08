Roma, De Rossi spaventa i tifosi: "Dybala può andarsene se vuole". Ecco chi può sostituirlo

Una voce di mercato turba i tifosi giallorossi: Dybala potrebbe lasciare la Roma per volare in Arabia Saudita. De Rossi non blinda la Joya

A pochi giorni dall’inizio del campionato una voce di mercato smorza l’entusiasmo dei tifosi della Roma generato dagli acquisti di Soulé e Dovbyk. Dybala non è certo della permanenza nella Capitale e le parole (ma anche le scelte) di De Rossi aprono al possibile addio della Joya.

Dybala lascia la Roma? Che cosa ha detto De Rossi

In merito al futuro dell’argentino possibili indicazioni sono arrivate dall’ultima amichevole della pre-season giallorossa pareggiata 1-1 con l’Everton al Goodison Park. De Rossi ha schierato la formazione che affronterà il Cagliari all’esordio in campionato con Dovbyk al centro dell’attacco, a eccezione – appunto – di Dybala, gettato nella mischia soltanto al minuto 76 . Al Corriere dello Sport il tecnico ha spiegato di aver schierato “la squadra che volevo vedere in campo”, specificando che “quando mi è stato chiesto se ci fosse qualcuno assolutamente da tenere con le mani o i piedi legati a Roma io ho detto che non c’era. Chiunque volesse andare via è libero di farlo”. Dybala blindato? No.

Mercato Roma: Dybala, la clausola scaduta e l’Arabia Saudita

Scaduta a luglio la clausola rescissoria che avrebbe consentito a Dybala di andar via dalla Roma per soli 12 milioni, bisognerà ora trattare con il club per il calciatore. Da giorni, ormai, circolano voci di un’offerta in arrivo dall’Arabia Saudita, pronta a ricoprire d’oro l’ex Juventus. Al momento, però, i giallorossi non hanno ancora ricevuto alcun tipo di offerta per il loro miglior elemento. Certo è che il club, dopo aver investito tanto, ha necessità di sfoltire l’organico e piazzare i tanti esuberi presenti in rosa. La sensazione è che Dybala non sia più considerato incedibile e che, al cospetto della giusta proposta, potrebbe lasciare le sponde del Tevere (sempre che il calciatore accetti la destinazione araba). Non è escluso che l’addio possa consumarsi in chiusura di mercato, a campionato già ampiamente iniziato.

Chi al posto di Dybala? La Roma potrebbe pescare in Francia

Secondo Il Corriere della Sera, la Roma avrebbe già individuato il sostituito di Dybala. Si tratta di Edon Zhegrova, kosovaro classe 1999 che nell’ultima ha stagione è andato sei volte a bersaglio in Ligue 1 con la casacca del Lille allenato dall’attuale tecnico del Milan Fonseca. I francesi lo valutano 20 milioni, cifra alla portata dei capitolini con la partenza dell’attaccante sudamericano. L’accordo con il calciatore sarebbe già stato raggiunto.