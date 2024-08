Diretta live calciomercato giovedì 1 agosto: Milan-Pavlovic, ufficiale. Juve-Inter, scontro su Chiesa

Federico Chiesa vuole solo la Champions e lascerà Torino se arriverà la proposta di suo gradimento. Con questo scenario per Cristiano Giuntoli è diventato complicato pensare a una soluzione immediata e l’Inter sullo sfondo è una minaccia concreta. magari non nell’immediato, ma al momento opportuno Beppe Marotta – suo estimatore – potrebbe giocarsi la carta giusta e scippare l’esterno bianconero a parametro zero. Con o senza Frattesi sul piatto.