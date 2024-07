Calciomercato: le date, tutti gli svincolati da oggi e quando chiude la finestra estiva

Inizia ufficialmente la sessione estiva che terminerà venerdì 30 agosto: la lista di tutti i giocatori a "parametro zero" in Serie A e dall'estero

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Si aprono ufficialmente i battenti del calciomercato estivo, dando il via alle trattative per la stagione sportiva 2024/25. I club di Serie A, Serie B e delle leghe estere sono pronti a scendere in campo per assicurarsi i migliori talenti, con colpi di scena inaspettati sia in entrata, sia in uscita. Particolare attenzione va riservata anche al mercato degli svincolati: a partire da oggi, 1 luglio, numerosi giocatori il cui contratto è scaduto ieri, 30 giugno, possono ufficialmente trasferirsi a parametro zero.

Calciomercato estivo Serie A, le date di apertura e chiusura

Nonostante i primi movimenti già registrati in entrata e in uscita da alcuni club, il calciomercato apre ufficialmente oggi. Lo scorso 29 maggio, la FIGC ha annunciato tramite un comunicato le date di apertura e chiusura delle finestre di mercato estive e invernali per la stagione sportiva 2024/25. La sessione estiva inizia oggi, lunedì 1 luglio, e si chiuderà venerdì 30 agosto. La sessione invernale, invece, prenderà il via il 2 gennaio 2025 e terminerà il 2 febbraio 2025. Tutto pronto, dunque, per seguire le trattative più entusiasmanti e i trasferimenti che segneranno il futuro delle squadre.

Svincolati Serie A, tutte le occasioni a parametro zero

Per alcuni il destino è già deciso, per altri è ancora tutto da scrivere. Con l’inizio del calciomercato estivo, l’attenzione si concentra anche sui giocatori svincolati, il cui contratto è scaduto ieri, domenica 30 giugno, e che da oggi possono ufficialmente trasferirsi a parametro zero. È il caso di Zielinski e Taremi, già promessi sposi dell’Inter. Nel club nerazzurro, tanti volti sono in uscita: Cuadrado, Sanchez, Sensi e Klaassen salutano Milano.

Juve, Milan pronto all’assalto. Il club rossonero, con l’inizio dell’era Paulo Fonseca, dovrà fare a meno di Giroud, già destinato a Los Angeles, e di Kjaer, il cui futuro è ancora in bilico. Anche Mirante e Caldara sono pronti ai saluti. In casa Alex Sandro è pronto alla partenza, mentre il futuro di Rabiot è ancora incerto, con ilpronto all’assalto. Il club rossonero, con l’inizio dell’era, dovrà fare a meno di, già destinato a Los Angeles, e di, il cui futuro è ancora in bilico. Anchesono pronti ai saluti.

Tempi di addii anche per alcuni giocatori di Lazio e Roma: i biancocelesti saluteranno Kamada, Lombardi e Felipe Anderson, con quest’ultimo che ha già firmato con il Palmeiras. I giallorossi, invece, vedranno partire Spinazziola e Rui Patricio. Ai titoli di coda anche l’esperienza di Zielinski dal Napoli, ormai certo di un posto nell’Inter, e di Palomino dall’Atalanta. Sul fronte bergamasco, saluta anche il portiere Rossi, mentre nel club azzurro sono in scadenza Demme, Idasiek e Meret, con quest’ultimo già sicuro di siglare un nuovo accordo. Sarà interessante seguire il mercato in uscita della Fiorentina. Con l’arrivo di Palladino, il nuovo tecnico potrebbe rivoluzionare la squadra: l’ex tecnico del Monza vuole Kean, mentre in uscità ci sono Castrovilli, Bonaventura e Duncan. Uno sguardo anche ai protagonisti della lotta-salvezza: Niang e Pereyra saluteranno rispettivamente Empoli e Udinese, mentre Lazovic non ha accettato ancora la proposta di rinnovo dal Verona.

La lista degli altri svincolati, occhio alle occasioni dall’estero

Dunque, in totale, sono oltre 50 i giocatori svincolati in Serie A. Oltre i sopracitati, ecco gli altri giocatori ufficialmente a parametro zero:

Soumaoro (Bologna)

Artesti, Nandez, Viola, Mancosu (Cagliari)

Vigorito, Abildgaard (Como)

Berisha, Tonelli, Destro (Empoli)

Strootman (Genoa)

Dermaku (Lecce)

Donati, Gomez (Monza)

Ansaldi, Zagaritis (Parma)

Gemello, Rodriguez, Djidji (Torino)

Cheryshev, Ullmann, Modolo (Venezia)

Perilli (Verona)

Questi, invece, i giocatori a “parametro zero” dall’estero che potrebbero approdare tra le file dei club di Serie A:

Taremi (Porto)

Matip, Alcantara (Liverpool)

Sergio Ramos (Siviglia)

Hermoso, Depay (Atletico Madrid)

Varane, Martial (Manchester United)

Hummels, Reus (Borussia Dortmund)

Yazici (Lilla)

Batshuayi (Ferebahce)

Ben Yedder (Monaco)

Serie A 2024/25, quando inizia?

Il campionato di Serie A 2024/25 prenderà il via nel weekend tra sabato 17 e domenica 18 agosto. Dopo le prime tre giornate, in programma nei weekend del 24-25 e 31 agosto-1 settembre, ci sarà una pausa per le nazionali, impegnate nella Nations League 2024/25.

Da tenere presente anche le Olimpiadi estive, che potrebbero far slittare l’inizio del campionato per alcuni giocatori convocati per le partite in Francia. Restano da definire i turni infrasettimanali e il periodo di riposo natalizio, mentre sono già state annunciate le date delle soste nazionali: