Serie A 2024-25, il calendario: ecco data e orario della cerimonia, novità sugli anticipi

Dopo Euro 2024 sarà una non-stop per tutte le squadre tra ritmi serrati e date non procrastinabili, ecco cosa succederà nella prossima stagione

La prossima Serie A 2024-25 sta per nascere. Per un giorno, in coincidenza con la pausa tra ottavi e quarti, gli Europei passeranno in secondo piano. Riflettori sul sorteggio del calendario che si terrà giovedì 4 luglio alle ore 12. L’evento, che avrà luogo a Roma, definirà le 38 giornate del nuovo campionato, caratterizzate da un girone di andata e di ritorno asimmetrici. Quando sono previste le soste di campionato e come la Serie A si adeguerà all’aumento delle partite di Champions ed Europa League.

Serie A 2024-25: anticipi e posticipi, le novità

Novità anche per gli anticipi Già il 7 luglio, la Lega Serie A annuncerà la programmazione delle prime tre giornate del campionato. La nuova stagione partirà nel weekend del 17-18 agosto, e le prime tre giornate si svolgeranno senza interruzioni prima della sosta di settembre.

Serie A 2024-25, inizio del campionato e le prime soste

Dopo le prime tre giornate di Serie A, ci sarà la prima pausa del campionato per le partite della Nazionale. L’Italia giocherà, infatti, nella Nations League contro Francia e Israele, rendendo il weekend del 7-8 settembre privo di partite di Serie A.

Serie A 2024-25: le pause del campionato

La stagione 2024/25 prevede quattro soste complessive. Oltre alla sosta di settembre, il campionato si fermerà nuovamente dal 7 al 15 ottobre, dall’11 al 19 novembre ed, infine, dal 17 al 25 marzo 2025. Queste pause sono necessarie per consentire le competizioni internazionali che, dal prossimo anno, vedranno aumentare vertiginosamente il quantitativo di partite.

Serie A 2024-25: periodo natalizio e fine del campionato

Non è stata ancora presa una decisione definitiva sul periodo natalizio, ma è probabile che si continuerà a giocare per evitare troppi turni infrasettimanali. La Champions League aumenterà il numero di partite europee, rendendo il calendario molto fitto. La data di conclusione della stagione 2024/25 non è ancora stata annunciata, ma si sa che dal 15 giugno 2025, Inter e Juventus parteciperanno alla prima edizione del Mondiale per club negli Stati Uniti.