Dalla serie A al Mondiale per club, coppe e nazionale: tutte le date della stagione

Dopo Euro 2024 sarà una non-stop per tutte le squadre tra ritmi serrati e date non procrastinabili, ecco cosa succederà nella prossima stagione

Dimenticatevi la parola ‘sosta’. Con il nuovo cambio di format per la Champions ed Europa League e con il nuovo Mondiale per club alle porte sarà un tour de force infinito per le società di calcio che saranno costrette a stravolgere tutti gli schemi di programmazione abituale della stagione. Dalla Serie A alle Coppe, tutto si modifica: aumenteranno non solo le partite da sostenere nel corso della stagione ma anche i turni infrasettimanali in Serie A, con il campionato che dovrà comunque concludersi ad inizio giugno 2025. Ma quali saranno le novità effettive per le squadre qualificate in Europa e quando dovranno tornare in campo? Il punto sulle date di tutte le prossime competizioni stagionali.

Serie A, le date ufficiali della ripresa

La prima giornata della Serie A è programmata per il weekend dopo Ferragosto: 17-18 agosto, con posticipo il 19. Prima della consueta pausa delle nazionali di inizio settembre, si giocheranno tre turni. La conclusione del campionato è prevista a inizio giugno, con partite durante la sosta natalizia per ridurre al minimo i turni infrasettimanali.

Nazionale, le date dei prossimi appuntamenti dopo Euro 2024

Dopo la conclusione dell’Europeo, gli Azzurri torneranno in campo per la Nations League il 6 settembre contro la Francia e il 9 settembre contro Israele. Poi il 10 e il 14 ottobre affronteranno il Belgio e Israele in casa. La quinta giornata sarà il 14 novembre in Belgio e la sesta il 17 novembre in casa contro la Francia. Le altre date importanti sono dal 20 al 25 marzo 2025 per i spareggi per la fase a eliminazione diretta, con i quarti dal 20 al 25 marzo e la fase finale dal 4 all’8 giugno.

Supercoppa Italiana, le date di semifinale e finale

L’inizio dell’evento della Supercoppa è previsto per il 3-4 gennaio 2025 con la finale il 7 gennaio. Le partite di campionato rinviate dovrebbero essere recuperate a febbraio 2025. Le squadre qualificate sono Inter, Milan, Juventus e Atalanta. L’Inter giocherà contro l’Atalanta, il Milan contro la vincente della coppa ossia la Juventus.

Champions League: quando tornano in campo Juve, Milan, Inter, Atalanta, Bologna

Inter, Milan, Juventus e Bologna e Atalanta sono le cinque italiane che hanno ottenuto il posto in Champions League. Il torneo, con il nuovo format a 36 squadre e partite su tre giorni (martedì, mercoledì e giovedì), inizia il 9 luglio 2024 e si conclude il 31 maggio 2025 con la finale a Monaco di Baviera. Il sorteggio è previsto per il 29 agosto, con il calendario atteso per il 30 agosto. Le giornate della fase a gironi sono:

– 1ª giornata: 17-19 settembre

– 2ª giornata: 1-2 ottobre

– 3ª giornata: 22-23 ottobre

– 4ª giornata: 5-6 novembre

– 5ª giornata: 26-27 novembre

– 6ª giornata: 10-11 dicembre

– 7ª giornata: 21-22 gennaio 2025

– 8ª giornata: 29 gennaio 2025

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta si terranno l’11-12 e il 18-19 febbraio, gli ottavi il 4-5 e l’11-12 marzo, i quarti l’8-9 e il 15-16 aprile, le semifinali il 29-30 aprile e il 6-7 maggio. La finale si terrà il 31 maggio 2025.

Europa League, gli appuntamenti di Roma e Lazio

Saranno tre le italiane qualificate in Europa League: Roma e Lazio sono già certe di essere teste di serie nel sorteggio, poi ci sarà la Fiorentina che è entrata grazie al successo in Conference. Occhi sui turni preliminari di Champions League, da cui retrocederanno per ogni turno diverse squadre nella seconda competizione continentale. Il 18 giugno partirà ufficialmente l’edizione 2024/25 col sorteggio del primo turno di qualificazione e le prime partite si giocheranno l’11 luglio. Un percorso lungo 10 mesi che porterà alla finale del 21 maggio al “San Mamés” di Bilbao. Le date principali saranno:

– 1° turno di qualificazione: 11 e 18 luglio

– 2° turno di qualificazione: 25 luglio e 1 agosto

– 3° turno di qualificazione: 8 e 15 agosto

– Spareggi: 22 e 29 agosto

– Sorteggio: 29 agosto

Le giornate della fase a gironi sono:

– 25-26 settembre

– 3 ottobre

– 24 ottobre

– 7 novembre

– 28 novembre

– 12 dicembre

– 23 gennaio 2025

– 30 gennaio

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta si terranno il 13 e 20 febbraio, gli ottavi il 6 e 13 marzo, i quarti il 10 e 17 aprile, le semifinali l’1 e l’8 maggio. La finale si terrà il 21 maggio all’Estadio de San Mamés di Bilbao, in Spagna.

Conference League, le date del percorso del Torino

Sarà il Torino a rappresentare l’Italia in Conference League. La quarta edizione della Uefa Conference League prenderà il via l’11 luglio e si concluderà con la finale del 28 maggio 2025 allo Stadion Wrocław, in Polonia. Il sorteggio è previsto per il 30 agosto. Le giornate della fase a gironi sono:

– 3 ottobre

– 24 ottobre

– 7 novembre

– 28 novembre

– 12 dicembre

– 19 dicembre

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta si terranno il 13 e 20 febbraio 2025, gli ottavi il 6 e 13 marzo, i quarti il 10 e 17 aprile, le semifinali l’1 e l’8 maggio. La finale si terrà il 28 maggio.

Mondiale per Club, Juve e Inter giocheranno nel 2025

La nuova competizione per club della FIFA andrà in scena negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025 con 32 squadre. Inter e Juventus sono già qualificate per l’Italia.