Serie A 2024-25, sorteggio del calendario il 4 luglio: le date del campionato e le prime soste

Tra Europeo e mercato uno sguardo alla prossima Serie A: si parte nel weekend del 17-18 agosto, le quattro soste in programma e ciò che c'è da sapere. Calendario a inizio luglio.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Europei e mercato catturano le attenzioni dei tifosi, ma in realtà mancano solo due mesi esatti all’inizio della Serie A 2024/25. Per un istante, allora, vi riportiamo con la mente dalla Germania al Belpaese per svelarvi le date del campionato ch’è alle porte, in cui l’Inter è chiamata a difendere il tricolore dall’assalto delle rivali.

Serie A 2024/25, le date: quando inizia e la prima sosta

Ciò che al momento è stato reso noto è l’inizio del prossimo campionato. Si parte nel weekend del 17-18 agosto e si procederà con le prime tre giornate da vivere tutte d’un fiato, prima della consueta sosta di settembre riservata alle nazionali. Archiviato l’Europeo, si giocherà per la Nations League con l’Italia di Spalletti chiamata ad affrontare prima la Francia e poi Israele. Dunque, niente Serie A nel fine settimana del 7-8 settembre.

Le altre pause, il periodo natalizio e la fine del campionato

In totale la Serie A si fermerà quattro volte. La seconda sosta riguarderà la settimana dal 7 al 15 ottobre; a seguire l’11-19 novembre, con l’ultima in programma il 17-25 marzo 2025. Per quanto riguarda il periodo natalizio, non è stata ancora presa una decisione ma la sensazione è che si continuerà a giocare per ridurre al massimo i turni infrasettimanali. Bisogna, infatti, ricordare che la nuova edizione della Champions League prevede un aumento del numero delle partite da disputare in Europa, per cui il calendario risulta sempre più ingolfato e trovare caselle libera sarebbe un’impresa. Non si sa ancora quando volgerà al termine la stagione 2024/2025: anche in questo caso si attendono riscontri ufficiali. Dal 15 giugno 2025, però, Inter e Juventus saranno impegnate nella prima edizione del Mondiale per club negli Stati Uniti.

Sorteggio Serie A 2024/25: quando sarà svelato il calendario

Al momento non è stata ancora fornita comunicazione ufficiale da parte della Serie A per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: il sorteggio delle 38 giornate che compongono il massimo campionato italiano. Con ogni probabilità non bisognerà aspettare più di tanto. Secondo quanto rivela Calcio e Finanza, infatti, la data individuata per la cerimonia del calendario, che in passato ha riservato più di una sorpresa (ricordate la fuga di De Laurentiis in sella a una Vespa?), dovrebbe essere quella del 4 luglio. Si attende a breve l’annuncio della Lega.