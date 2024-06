Di Lorenzo tra Napoli e Juve: la reazione social dal ritiro dell'Italia a Euro2024 è un indizio sul futuro

Il segnale lanciato dal terzino azzurro non è passato inosservato su Instagram: impazziti i tifosi partenopei, che ora spingono per ricucire lo strappo con De Laurentiis.

La conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte ha reso meno ambigue alcune situazioni di mercato in casa Napoli. Tra le tante, quelle relative a Khvicha Kvaratskhelia e al capitano Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro ex Matera, attualmente impegnato con l’Italia di Luciano Spalletti a Euro 2024, sembra gradire l’approccio del manager salentino, che lo ha blindato pubblicamente a Palazzo Reale. Clima disteso tra le parti, rispetto a qualche settimana fa, con il calciatore che ha lanciato anche un segnale social sui canali ufficiali del club di Aurelio De Laurentiis.

Di Lorenzo, il “mi piace” che ha fatto impazzire i tifosi del Napoli

L’approdo di Antonio Conte all’ombra del Vesuvio ha permesso ai tifosi del Napoli di apprezzare sin da subito le qualità e la capacità decisionale del manager ex Juve ed Inter. Reduce dall’esperienza in Premier League alla guida del Tottenham e da un anno sabbatico, il tecnico salentino ha affiancato con autorevolezza Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa di presentazione, andata in scena nella splendida cornice del Palazzo Reale. Un segnale importante, per ripartire con rinnovate ambizioni e maggiori certezze.

A proposito di segnali, ai più attenti non sarà sfuggito quello lanciato da Giovanni Di Lorenzo, direttamente dal ritiro dell’Italia di Luciano Spalletti, impegnata domani a Berlino contro la Svizzera di Yakin. Un semplice “mi piace”, ma ad un post non banale. La social reaction dell’esterno azzurro, infatti, è arrivata al contenuto social che riassume le dichiarazioni cult della conferenza di Antonio Conte, che ha letteralmente acceso il popolo partenopeo, blindando con fermezza Kvaratskhelia e, appunto, Di Lorenzo.

Le reazioni dei tifosi del Napoli

“Fermi tutti, Di Lorenzo ha messo like“, uno dei tantissimi commenti apparsi sotto al post pubblicato dal Napoli di Aurelio De Laurentiis, che ha attratto anche l’attenzione di Giovanni Di Lorenzo. Del resto, Conte è stato categorico, con il presidente e con i diretti interessati: “Decido io chi rimane e chi può prendere altre strade al di fuori di Napoli”. E Kvara e Di Lorenzo non vanno da nessuna parte.

“Il like del capitano“, ha sottolineato un altro tifoso del Napoli, setacciando tra le reazioni al video che racchiude la “Conte Mentality“. “Il mi piace del capitano non lo nota nessuno?”, si domanda un altro utente di fede azzurra, tra ironia e incontenibile entusiasmo. Segnali, ancora segnali. Dalle parole, poi, bisognerà passare ai fatti, come piace all’ex Chelsea: “Se parliamo di progetto e poi diamo via i giocatori migliori è un controsenso. La decisione è sempre mia“, ha ribadito con forza il manager leccese nel corso della conferenza stampa di presentazione, strappando un sorriso ai presenti e ai supporters in collegamento da casa.

De Laurentiis e la carezza a Di Lorenzo

Non è sfuggita nemmeno la carezza fatta dal presidente De Laurentiis a Giovanni Di Lorenzo, legato al Napoli da un contratto che lo porterebbe ad essere protagonista fino all’età di 36 anni. “Di Lorenzo è innanzitutto un uomo e un calciatore straordinario – ha detto ADL -. Posso capire si sia sfastidiato (termine napoletano, ndr) nelle ultime partite, sentendosi abbandonato. Gli ho spiegato che non era possibile abbandonare una persona del suo livello”.

Un’intesa, quella tra Di Lorenzo e il Napoli, rinnovata nell’estate 2023 e messa ora in dubbio da un malumore figlio di un’annata storta, non solo per il ragazzo classe ’93. Ora, la testa è concentrata sull’Europeo e sul percorso con l’Italia di Spalletti, ma è chiaro che i prossimi giorni dovranno definire una situazione che ha scosso non poco il popolo partenopeo.