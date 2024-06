Euro2024, girone B: i favoriti, i big match e il calendario

Per l'Italia girone di ferro con Spagna, Croazia e Albania. Azzurri chiamati a difendere il titolo di campioni contro il golden boy Yamal e Modric

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Spagna, Croazia e Albania: ecco le avversarie dell’Italia di Luciano Spalletti a Euro 2024. Gli azzurri sono chiamati ad affrontare un vero e proprio girone di ferro contro le Furie Rosse, che hanno vinto l’ultima edizione della Nations League, e la selezione di Modric e Brozovic, reduce dal terzo posto al Mondiale 2022 in Qatar.

Euro2024, girone B: i favoriti

Difficile sbilanciarsi su quale possa essere davvero la nazionale favorita. Perché l’Italia, nonostante il gap dei due Mondiali saltati, ha pur sempre vinto l’ultimo Europeo e può vantare su un ct – Spalletti – che a Napoli ha dimostrato di saper incidere eccome riportando lo scudetto alle pendici del Vesuvio dopo un’attesa lunga 33 anni. In tal senso, il flop dei partenopei in questa stagione testimonia quanto il lavoro dell’allenatore di Certaldo abbia influito sull’exploit del club partenopeo.

Se l’Albania in salsa italiana di Sylvinho è sulla carta la selezione meno quotata del girone B, Spagna e Croazia puntano ad arrivare il più lontano possibile. La Roja sembra aver trovato stabilità con Luis de la Fuente in panchina e può vantare su un perfetto mix di gioventù ed esperienza (da Lamine Yamal a Pedri, da Rodri ai vari Carvajal e Morata), mentre i senatori Modric, Perisic e Brozovic continuano a essere il punto di forza di una Croazia che punta ad andare finalmente oltre i quarti di finale.

Girone B, i big match: subito Spagna-Croazia

Si parte col botto nel Gruppo B. Appuntamento il 15 giugno a Berlino, quando la Spagna affronterà la Croazia nello scontro diretto che potrebbe dire tanto, tantissimo, in chiave qualificazione. L’Italia ha il dovere di approfittare della partita con l’Albania per iniziare col piede giusto. In caso di risultato negativo, infatti, il cammino europeo in Germania si metterebbe decisamente male per gli Spalletti-boys. La seconda giornata della fase a gironi vedrà gli azzurri impegnati contro la Spagna, prima dello scontro finale con la Croazia in programma lunedì 24 giugno alle 21:00 in contemporanea con Albania-Spagna. Accederanno alla fase a eliminazione diretta di Euro 2024 le prime due di ogni gruppo e le migliori quattro tra le terze classificate.

Euro 2024, Girone B: il calendario

Sabato 15 giugno

Spagna – Croazia (Berlino, 18:00)

Italia – Albania (Dortmund, 21:00)

Mercoledì 19 giugno

Croazia – Albania (Amburgo, 15:00)

Giovedì 20 giugno

Spagna – Italia (Gelsenkirchen, 21:00)

Lunedì 24 giugno