Euro2024, siparietto Tardelli e Antinelli in diretta: che confusione su Alexander Platz tra Milva e Battiato

L'ex centrocampista campione del mondo stuzzica l'inviato Rai a Berlino sul celebre brano improvvisando uno sketch in diretta dopo Austria-Turchia

Si stanno rivelando un successo per la Rai gli Europei in Germania. Nonostante l’eliminazione dell’Italia, tutti i programmi dedicati ad Euro2024 continuano a viaggiare con ottimi risultati. Le dirette delle partite delle nazionali straniere (che a partire dai quarti di venerdì saranno tutte mandate in onda e diventeranno due al giorno con la trasmissione del match delle 18 e di quello delle 21) viaggiano costantemente tra i 4,5-6 milioni di spettatori (ieri Austria-Turchia ha conquistato 4.863.000 spettatori pari al 27.5% di share, primo tempo a 5.066.000 e il 27.9%, secondo tempo a 4.677.000 e il 27.1%, pre e post gara nel complesso: 3.224.000 – 19.2%) ed anche i talk show e gli approfondimenti stanno mantenendo medie piuttosto elevate.

Il successo di Dribbling e Notti Europee

Ha cambiato format “Dribbling Europei”, la striscia quotidiana di mezzora in onda dalle 13.30 alle 14 su Rai2, dopo l’addio degli azzurri di Spalletti. Il programma curato da Failla e Ciotti, con la conduzione di Paolo Paganini accompagnato da Katia Serra e Domenico Marocchino (che ha fatto una staffetta con Di Livio) dà spazio al mercato e alle curiosità legate alle partite di Euro2024 con servizi accattivanti mentre prosegue il successo di ascolti di “Notti Europee”, condotto da Mazzocchi e Paola Ferrari e che ieri ha totalizzato 1.379.000 spettatori con il 12.4%, nella prima parte, e 621.000 spettatori con il 9.6%, nella seconda parte.

Il siparietto tra Tardelli ed Antinelli

Molto riuscito anche il post-partita delle 21, sempre su Rai1, prima che vada in onda “Notti Europee”. In studio con Simona Rolandi ci sono Tardelli e Giordano che commentano la gara appena conclusa e l’ex arbitro Bergonzi con la sua puntuale moviola. Fissi i collegamenti con gli inviati Rai in Germania e proprio in uno di questi ieri sera gli spettatori hanno assistito a un simpatico siparietto tra Marco Tardelli e l’inviato a Berlino Antinelli.

Antinelli stava descrivendo la gioia della nutrita comunità turca in Germania dopo la storica qualificazione ai quarti ai danni dell’Austria, ricordando anche come in tanti fino a poco fa criticavano il ct Montella ritenuto troppo difensivista, e ha fatto un accenno ad AlexanderPlatz la celebre piazza di Berlino, nel quartiere Mitte, situata a nord del centro storico, nodo viabilistico e di trasporti, storicamente considerata il centro della parte orientale della città.

Tardelli è intervenuto allora a gamba tesa, sfidando il giornalista: “Mi sai dire di chi è la canzone Alexander Platz?”. Antinelli è rimasto spaesato e senza parole, poi ha risposto: “Battiato, mi pare”. Tardelli con un sorriso sardonico lo ha bacchettato: “E’ di Milva”. Antinelli si è giustificato: “Io sono più giovane, ricordo la versione di Battiato”.

In realtà hanno ragione – o torto – entrambi. Nel 1982 Battiato scrisse il testo ispirandosi alla Alexanderplatz, la piazza di Berlino Est, città ai tempi ancora divisa dal muro, e riadattò il brano proponendo a Milva di cantarlo, incorporando la struttura melodica, alcune parti del testo e aggiungendo il fortunato ritornello: “Alexander Platz, auf-wiedersehen. C’era la neve. Faccio quattro passi a piedi. Fino alla frontiera Vengo con te”. Milva fece di questo brano un vero e proprio cavallo di battaglia, riproposto nei concerti e reinciso in varie raccolte in Italia, Germania e Giappone. Battiato la propose solo dal vivo includendola nella raccolta Giubbe Rosse, edita nel 1989.

