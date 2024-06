Euro2024 Turchia, Montella senza pass: lo steward lo blocca: “Lei non entra”

Nel pre-gara il CT turco Vincenzo Montella è stato protagonista di un siparietto con uno steward che non lo voleva far entrare senza pass

Forse a Dortmund c’è davvero qualcosa da registrare nella sicurezza. Dalle ben cinque invasioni di campo durante la gara Turchia-Portogallo al pre-gara che, invece, ha visto un ‘eccesso’ di controlli. E se ‘Le Vibrazioni’ al Festival di Sanremo 2020 cantavano: “Chiedimi qualsiasi cosa, basta che mi dici dove è”, all’arrivo dei pullman delle nazionali nel garage del Signal Iduna Park di Dortmund, anche uno steward ha chiesto al CT Vincenzo Montella dove fosse il suo pass, vietandogli l’ingresso. Qualche attimo di imbarazzo e il siparietto tra i due, divenuto virale sul web qualche ora dopo l’accaduto.

Euro 2024, tensione per Montella al controllo documenti

La tensione può giocare brutti scherzi, specialmente quanto più si avvicina l’inizio di un appuntamento molto atteso, dal quale può dipendere la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di un torneo importante come gli Europei di calcio. Vincenzo Montella ha reagito in maniera scomposta e non molto rispettosa di chi stava soltanto svolgendo il suo lavoro quando è stato fermato all’ingresso dello stadio di Dortmund, dove di lì a poco si sarebbe giocato il match tra la sua Turchia e il Portogallo.

Euro 2024, l’incidente di Montella all’ingresso dello stadio

Il tecnico campano, che lavora in Turchia da tre anni, due sulla panchina dell’Adana Demirspor e l’ultimo da Ct della nazionale turca, era appena sceso dal bus della squadra quando uno steward corpulento e barbuto lo ha fermato indicandogli il petto per fargli capire che mancava il pass necessario per entrare. Montella ha indicato il pullman della Turchia per far capire che fosse con la sua nazionale, ma l’addetto all’ingresso è stato inflessibile.

Dopo averlo recuperato, Montella lo ha sventolato sotto al naso dell’addetto, con sguardo di sfida, e poi è regolarmente entrato nell’impianto. Il tecnico della Turchia evidentemente sentiva molto la partita con il Portogallo e la sua reazione all’ingresso del Signal Iduna Park è stata censurata sui social anche dagli stessi tifosi turchi, che poi lo hanno subissato di critiche per le scelte dei giocatori mandati in campo e per la gestione del match.

Euro 2024, Girone F: la situazione di Turchia e Portogallo

Turchia e Portogallo sono arrivate alla sfida, la seconda per entrambe nel Girone F, dopo che avevano vinto rispettivamente contro Georgia e Repubblica Ceca. La Turchia di Yildiz è uscita sonoramente battuta per 3-0 da Ronaldo e compagni e adesso dovrà sudarsi la qualificazione nell’ultima giornata contro la Cechia. Qualificato agli ottavi, invece, c’è già il Portogallo (a quota 6 punti) che potrebbe sfidare l’Italia qualora arrivi terza nel suo girone B.