Euro2024: Chi incontra l’Italia se passa il turno e quando gioca

Per gli Azzurri di Spalletti c'è ancora un barlume di speranza dopo la sconfitta con la Spagna: tutte le combinazioni per il passaggio agli ottavi di finale ad Euro 2024

Come si qualifica l’Italia agli ottavi di Euro 2024? Con la Spagna già prima (a 6 punti) per il Gruppo B ad Euro 2024, Italia, Albania e Croazia si contendono il passaggio del turno con scenari ancora tutti possibili. In ballo per gli Azzurri di Spalletti, che dopo la sconfitta con la roja sono usciti piccoli piccoli, ci sono tuttora il secondo e terzo posto (con possibile passaggio turno in caso di migliori terze ripescate) nel girone. Ma quali sono tutte le possibili combinazioni per vedere l’Italia accedere alle fase finali dell’Europeo?

Euro 2024, quante nazionali si qualificano agli ottavi

Le prime due di ogni raggruppamento si qualificheranno per gli ottavi di finale, ciò significa anche che agli ottavi ci andranno pure quattro delle ‘migliori terze’, che tecnicamente saranno ripescate e passeranno così alla fase finale a eliminazione diretta.

Le date delle gare degli ottavi e degli accoppiamenti tra prime -seconde- terze:

Sabato 29 giugno, ore 18 Seconda Gruppo A–Seconda Gruppo B (38) all’Olympiastadion di Berlino;

1° luglio, ore 21 Vincente Gruppo F–Terza Gruppo A/B/C (41) al Waldstadion di Francoforte

Euro 2024, l’Italia si qualifica se

Quali sono tutte le possibili combinazioni che consentiranno agli Azzurri di potersi qualificare agli ottavi di Euro 2024? Con la Spagna a 6 punti e l’Italia a 3, agli uomini di Luciano Spalletti basterà vincere o pareggiare con la Croazia, ultima gara a disposizione nel girone (lunedì sera ore 21:00). In tal caso la Nazionale arriverebbe seconda e agli ottavi beccherebbe la seconda del Gruppo A: con ogni probabilità dovrebbe essere la Svizzera (attualmente a 4 punti, sopra Scozia a 1 punto e Ungheria a zero).

Euro 2024, cosa succede se l’Italia perde con la Croazia

Un barlume di speranza c’è sempre per il passaggio del turno degli Azzurri, anche in caso di sconfitta con la Croazia. A quel punto saranno due i possibili scenari: in caso di vittoria della Spagna sull’Albania, l’Italia arriva terza e va ai ripescaggi come ‘migliori terze’.

Nell’ipotesi B, in caso sempre di sconfitta dell’Italia con la Croazia e di vittoria dell’Albania sulla Spagna, gli Azzurri arrivano quarti e sono eliminati.

Euro 2024, Italia: possibili avversarie agli ottavi

In caso di arrivo come terza nel girone per l’Italia agli Ottavi di finale ci sarebbe la prima del Girone E o del Girone F. Mentre nel Girone E ancora non è delineata la possibile classifica finale con Romania, Ucraina, Slovacchia a pari punti (3) e Belgio ancora a zero; nel Girone F, invece, è sfida a due tra Portogallo e Turchia, entrambe ancora prime a 3 punti.