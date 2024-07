Italia, Scamacca si dice orgoglioso degli sforzi a Euro2024 e scatena rabbia sul web

Il bilancio del bomber sull'avventura europea dell'Italia scatena i tifosi. L'attaccante sicuro: "Torneremo più forti", ma sul web piovono critiche

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Scamacca è stato uno dei calciatori più discussi e contestati del fallimentare Europeo dell’Italia. Il centravanti dell’Atalanta ha scelto i social per trarre un bilancio della spedizione in Germania, scatenando, però, la rabbia dei tifosi.

Flop Italia a Euro2024, il bilancio social di Scamacca

Fenomenale con l’Atalanta capace di conquistare l’Europa League, mai in grado di incidere con l’azzurro della Nazionale: queste le due contrastanti versioni di Scamacca, che si è affidato ai social per esprimere il proprio pensiero dopo l’eliminazione dell’Italia agli ottavi per mano della Svizzera. “Ci è voluto un po’ di tempo per riflettere sulla partita di qualche giorno fa, questo dolore durerà per un po’ ma, orgogliosi dei nostri sforzi, questo è un piccolo intoppo – ha scritto l’ex Sassuolo -. Sappiamo dove vogliamo essere e torneremo più forti. Grazie per tutto il supporto in Germania”.

Ma le parole di Scamacca scatenano la reazione del web

Il suo post non poteva certo passare inosservato. Non dopo una delusione così cocente. “Orgoglioso di cosa? Ma quanti tiri in porta hai fatto? Solo 5 giocatori si meritano la continuità in nazionale, tu non sei uno di questi” ribatte Eduardo su X. Sulla stessa lunghezza d’onda Kun: “Non avete giocato con orgoglio. Siamo 60 milioni di italiani, 60 milioni di tifosi. Nella partita contro la Svizzera non avete dimostrato alcuna voglio di vincere. Non avete perso con dignità”. Pino rincara: “Oggettivamente squadra indecente. La peggior nazionale che ricordi. La squadra più noiosa, scarsa e poco entusiasmante in assoluto. Speriamo nel quasi totale azzeramento di questo gruppo, se così si può definire”. Duro Alessandro, che sentenzia: “Senza offesa, ma sei il peggior centravanti che abbia mai visto in nazionale”.

C’è chi osserva: “Scamà rappresentare il proprio paese significa sentirsi carichi come molle a scatto, pronti a mangiarsi il mondo e qualsiasi avversario si pone dinanzi. Avete infranto i sogni di troppi bambini che rischiano di disamorarsi. Questa squadra ha bisogno di gente” e poi: “Andate a zappare””

In pochi difendono Scamacca, soprattutto tifosi della Dea

Solo una piccola fetta di tifosi crede ancora in Scamacca e nel rilancio della Nazionale. “Ho piena fiducia in te e nel mister – commenta Graziano -. Purtroppo siamo stati abbandonati da un mercenario che ha scelto il denaro Arabo al posto dell’orgoglio italiano”. “Sempre con te Scamaccone… non è stata colpa tua ma di chi vi allena. Torneremo più forti” scrive Alberto. A mostrare solidarietà al centravanti romano sono soprattutto i sostenitori dell’Atalanta per cui è un idolo. “A Bergamo ti vogliamo bene e sappiamo chi sei” assicura Giulia.