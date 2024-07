Italia: Cassano assolve Spalletti e massacra gli azzurri, poi la profezia sui Mondiali 2026

L’ex attaccante difende a spada tratta il c.t. dagli attacchi di tifosi e addetti ai lavori: “Resta un genio”. Per Fantantonio la responsabilità dell’eliminazione da Euro2024 ricade sui giocatori

Luciano Spalletti resta un genio e l’unico errore da lui compiuto è aver accettato il ruolo di c.t. dell’Italia. Questo, in sintesi, il commento di Antonio Cassano all’eliminazione della Nazionale da Euro2024, risultato la cui responsabilità, secondo Fantantonio, va ascritta totalmente ai calciatori azzurri.

Italia, Cassano difende Spalletti: “Un genio”

Antonio Cassano scende in campo per difendere Luciano Spalletti. Durante la puntata della trasmissione web “Viva el Futbol” dedicata all’eliminazione dell’Italia da Euro2024, Fantantonio difende a spada tratta il commissario tecnico, che a suo parere poteva fare poco con il materiale a disposizione. “Lo avevo detto al mister che la Nazionale era scarsa e sarebbe stata una bella gatta da pelare – le parole di Cassano -, ma sarò sempre al suo fianco perché è un genio”.

Cassano e le critiche di stampa e tifosi a Spalletti

Cassano non ha digerito la pioggia di critiche che gli addetti ai lavori hanno riversato su Spalletti dopo la sconfitta dell’Italia negli ottavi di Euro2024 contro la Svizzera. “La cosa più schifosa sono le offese di qualche giornale – ha continuato Cassano -. La cosa più schifosa e scandalosa è che qualche giornale si permette di offendere o offendere personalmente sia il mister sia i ragazzi con dei titoloni. Questi si devono vergognare”.

Euro2024, Cassano attacca i giocatori dell’Italia

Con gli azzurri, però, Fantantonio non ci va per nulla leggero. Cassano, infatti, fa intendere che nell’Italia ci sono giocatori che non varrebbero la Nazionale. “Facciamo ca…e, questa è la realtà dei fatti – il commento come sempre colorito di Fantantonio -. Abbiamo fatto schifo. Senza personalità, senza qualità, senza un’idea, senza pa…e, senza niente. In Italia si pensa a speculare, a non voler giocare eppure in panchina avevamo un genio. Ovviamente il mister più di questo non poteva fare perché poi nella realtà quei mezzi giocatori che dicono che sono buoni, che dovrebbero venir fuori e, invece… Facciamo ca…e”.

Nazionale, la profezia di Cassano per i Mondiali 2026

Con queste prospettive, secondo Cassano l’Italia rischia seriamente un’altra enorme delusione nei prossimi anni, ovvero non qualificarsi ai Mondiali 2026 dopo aver già saltato quelli del 2018 e del 2022. “Se l’Italia deve offrire questo allora io ve lo dico – la chiosa di Cassano -, è di nuovo in pericolo il Mondiale”.