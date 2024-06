Euro2024, Inter: Barella l'italiano più pagato in A ma è anche il più bravo?

Il centrocampista nerazzurro ha rinnovato il contratto e guadagnerà 7 milioni all'anno, dietro di lui nella classifica dei paperoni Bastoni e Chiesa

Ancora non si sa se recupererà in tempo per giocare sabato contro l’Albania nel debutto dell’Italia a Euro2024 a causa dell’affaticamento muscolare che gli ha impedito di allenarsi bene in questi giorni – anche se si respira un certo ottimismo – ma Nicolò Barella può sorridere lo stesso. Il centrocampista dell’Inter è diventato il giocatore italiano più pagato di tutta la Serie A. Dopo il rinnovo del contratto con i nerazzurri il classe ’97 ha aumentato il suo ingaggio fino ad arrivare a 6,5 milioni di euro netti a stagione di parte fissa, più 0,5 di bonus per un potenziale stipendio totale di 7 milioni.

Inter, Barella ha firmato fino al 2029

Barella si è legato all’Inter fino al 2029. Nessuno guadagna come lui nel campionato italiano. Tra il giocatore e la dirigenza interista non ci sono stati problemi a trattare il rinnovo firmato prima dell’Europeo in Germania, Barella a Milano si trova benissimo ed è stato entusiasta del prolungamento del contratto.

Bastoni e Chiesa gli altri azzurri più pagati

Considerando solo i giocatori italiani della Serie A, dietro di lui ci sono il compagno di squadra Alessandro Bastoni (stipendio di 5,5 milioni) che ha prolungato il contratto un anno fa, e lo juventino Federico Chiesa che guadagna 5 milioni, e sta trattando il rinnovo con la società bianconera ma le parti sono ancora lontane dal trovare un accordo.

L’ex centrocampista del Cagliari nella stagione della seconda stella con l’Inter non si è fermato mai: 48 presenze, le ha fatte praticamente tutte tra campionato, Champions League e Supercoppa italiana e Coppa Italia, saltando solo la gara di Serie A contro la Fiorentina per squalifica; due gol, sette assist e anche qualche partita con la fascia da capitano al braccio. Tramite un video pubblicato sui profili social dell’Inter, Nicolò Barella si é rivolto ai tifosi dopo il prolungamento del contratto: “Ciao a tutti i tifosi interisti. Volevo mandarvi un grandissimo saluto e dirvi che sono contentissimo di aver firmato questo rinnovo del contratto. Vi mando un grandissimo abbraccio e non vedo l’ora di tornare a San Siro per vivere tante emozioni assieme a voi. Ciao e forza Inter”.

Barella è anche il più forte giocatore italiano? Web diviso

Che sia il più pagato non ci sono dubbi ma è anche il calciatore italiano più forte? Sul tema si dividono i tifosi sui social: “Dopo Mulattieri e Casadei c’è lui.” E ancora: “Non ci vuole molto vista la mediocrità della nostra Nazionale.” Continuano i commenti del partito ‘NO’: “Pensa se lui è così forte … Kroos cosa può essere?!” E infine: “No perché incompleto, nel senso che il calcio moderno non individua ruoli ben distinti e Nicolò è generoso come un 4 , corsa dell’ 8, ma non acume tattico e inventiva del 10. Hybrid!”

C’è chi invece crede che Barella sia anche il più forte: “Lui e Bastoni sono i migliori italiani in Serie A. Poi un gradino sotto metto Chiesa che quando vuole accende e spegne la luce.” E ancora: “Si, e questo dimostra quanto sia sceso di livello il calcio italiano, vent’anni fa avrebbe fatto fatica ad essere convocato in nazionale, o al massimo sarebbe stato una buona riserva , giocatori migliori di lui come valore assoluto ne avevamo 15-16 aldilà del ruolo.” C’è chi aggiunge: “Più pagato è oggettivo e stabile sono numeri scritti nero su bianco e non cambiano, più forte dipende dal momento dallo stato di forma dalla stanchezza accumulata insomma è un dato variabile. Magari starà stabilmente tra i cinque italiani più forti del suo ruolo per 2/3 anni.”

E infine: “Sono un tifoso interista da sempre. Per cui i giocatori dell’Inter sono i migliori a prescindere. Però se volessi essere oggettivo, Barella è un fantastico giocatore che però in una stagione da 50 partite segna 3 gol e fa 4 assist. Forse questa statistica andrebbe migliorata!”

