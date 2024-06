Inter, grandi manovre: il rinnovo di Barella e le idee Dybala e Gudmundsson ma Arnautovic frena il mercato

Marotta vuole aggiungere qualità all’attacco con l'argentino e l’islandese, ma prima deve cedere l’austriaco che invece non ha intenzione di muoversi: interisti sul piede di guerra

I piani dell’Inter per il calciomercato prevedono nuova linfa per l’attacco di Simone Inzaghi: il presidente Beppe Marotta ha messo Dybala e Gudmundsson nel mirino, ma prima di muoversi deve cedere Arnautovic. L’austriaco vuole però restare in sui social monta la rabbia dei tifosi nerazzurri.

Inter, Dybala e Gudmundsson nei piani di Marotta

Portare Paulo Dybala all’Inter è il sogno di Beppe Marotta per l’estate: l’argentino può liberarsi dalla Roma grazie al pagamento di una clausola rescissoria da 12 milioni di euro. E per i nerazzurri non sarebbe così complicato arrivare ad Albert Gudmundsson, che sarebbe felice di unirsi all’Inter: l’intesa col Genoa non sarebbe impossibile da trovare per il presidente interista. Prima, però, Marotta deve fare spazio in organico cedendo Marko Arnautovic e dei suoi 3,7 milioni di ingaggio netti.

Inter, Arnautovic vuole restare

Il problema è che l’austriaco non ha intenzione di lasciare l’Inter. “Ho vinto quasi tutto, ho un altro anno con l’Inter e ho ancora molto da fare”, ha dichiarato oggi Arnautovic dal ritiro della sua nazionale, facendo capire di non aver affatto intenzione di cambiare aria questa estate. Un problema per l’Inter, che senza la cessione dell’austriaco vede il suo mercato bloccato.

Inter, la rabbia dei tifosi contro Arnautovic

Le parole di Arnautovic non hanno di certo suscitato entusiasmo tra i tifosi dell’Inter: molti sperano che l’austriaco faccia le valigie e che in nerazzurro possa arrivare almeno uno tra Dybala e Gudmundsson. “Caro Arnautovic se non hai reso secondo le aspettative dovresti fare un passo indietro e andare via”, il commento su X di Francesco. “Arnautovic è stato un flop, l’Inter deve fare di tutto per liberarsene”, aggiunge Figus. Più rassegnato Murnauiv: “Ma chi se lo prende Arnautovic? Ci resterà sul groppone”.

Inter, il rinnovo di Barella

Nel tardo pomeriggio è arrivato anche l’annuncio tanto atteso dai tifosi interisti con il club che ha annunciato il rinnovo del centrocampista Nicolò Barella fino al 2029. Ora in agenda restano i contratti di Lautaro Martinez e quello del tecnico Simone Inzaghi.