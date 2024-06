Diretta live calciomercato, affari e trattative lunedì 10 giugno: Juve-Chiesa lontani. Inter, Frattesi piace alla Roma

Davide Frattesi è stato decisivo per l’Italia di Spalletti contro la Bosnia e, ammettiamolo, lo sarebbe anche nell’Inter con maggiore margine di manovra. Il tecnico Simone Inzaghi lo considera un top, ma per ora gli preferisce Nicolò Barella fresco di rinnovo. Marotta lo ha acquistato dal Sassuolo nell’estate 2023, battendo la concorrenza di Milan e Juve, investendo oltre 30 milioni di euro. Solo un’offerta da 50 milioni di euro potrebbe cambiare i piani all’Inter, secondo quel che riporta calciomercato.com che annota anche l’interessamento della Roma. Per De Rossi sarebbe un sogno, per il club giallorosso sarebbe un colpo anche in prospettiva senza considera un fattore ulteriore. Nel 2017, come ricorda calciomercato.com, la Roma ha ceduto il centrocampista al Sassuolo per 5 milioni garantendosi il 30 per cento sull’eventuale futura rivendita, la cessione diventa definitiva solo nella gestione successiva e a fare due conti, dunque, la Roma ha diritto ad incassare una decina di milioni dal prossimo mese. un intreccio che potrebbe avere i propri sviluppi.