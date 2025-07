Sinner e la lunga attesa degli esami: la risonanza al gomito, il rebus allenamento, la decisione sul ritiro

Il numero 1 della classifica ATP si è sottoposto agli accertamenti alle 11, dopo il match contro Dimitrov a Wimbledon. Dall'esito dipende il futuro di Jannik sull'erba londinese.

Il giorno più lungo Jannik Sinner e i suoi tifosi non lo stanno vivendo in campo, ma attaccati all’esito di una risonanza magnetica. È dal responso di questo cruciale accertamento medico che dipende il futuro del rosso di San Candido a Wimbledon. Ed è logico che tutti siano col fiato sospeso più o meno da ieri sera, da quando è finito – in modo surreale – il match contro Grigor Dimitrov. Il bulgaro costretto al ritiro dopo aver spadroneggiato per due set, Sinner rimesso improvvisamente in gioco quando sembrava sul punto di essere eliminato. Ora però è lui a rischio. Lo ha annunciato egli stesso in conferenza stampa.

Wimbledon, problema al gomito per Sinner contro Dimitrov

Il gomito, dopo la caduta rimediata nel corso del primo game dell’incontro, gli ha dato non pochi fastidi. Lo ha condizionato al servizio, ne ha limitato non poco l’efficacia del rovescio, anche la possibilità di spingere alcuni colpi. Fino a ieri sera quel gomito che sembrava interessato solo marginalmente dalla botta, “assorbita” molto di più – almeno a prima vista – dal polso, gli faceva male. Solo se sarà libero da fastidi, al top della condizione, Jannik scenderà in campo contro Ben Shelton nella sfida dei quarti di finale in programma mercoledì. Ma se dai test dovesse emergere qualsiasi tipo di problema, meglio non rischiare. È il mantra di Sinner fin dall’inizio della sua carriera.

Notte tranquilla per Jannik, alle 11 gli esami al centro medico

Come riferiscono gli inviati delle testate specializzate, che lo marcano stretto, Sinner ha trascorso comunque una notte tranquilla. Ha riposato, dopo la battaglia con Wimbledon. E alle 10 locali (le 11 italiane) si è recato al centro medico per gli accertamenti di rito. Dalla risonanza magnetica, i cui esiti sono attesi dai fan con ansia, fiducia e un pizzico di trepidazione, dipende il futuro di Sinner in questa edizione di Wimbledon. Cominciata in modo esaltante, proseguita a suon di vittorie nette, poi fattasi improvvisamente in salita col match con l’amico Dimitrov. Il prossimo avversario sarebbe Shelton: Sinner proverebbe a “vendicare” un altro amico, Sonego, eliminato proprio dall’esuberante statunitense.

Chi cura Sinner dopo il licenziamento di Panichi e Badio?

Non sono previste note ufficiali sull’esito degli accertamenti diagnostici. Fino al primo pomeriggio non erano previsti neppure allenamenti in giornata per Sinner, poi è spuntata la prenotazione di uno slot. Il team prenderà le sue decisioni sulla base del referto. Un team privo proprio delle figure più qualificate per valutare problemi di questo tipo: il preparatore Panichi e il fisioterapista Badio sono stati appena licenziati. In sala stampa Jannik ha minimizzato: “qui ci sono i fisio dell’ATP e anche il dottore, sono bravi”. Claudio Zanetti, fisioterapista e osteopata FITP, è pronto a occuparsi dell’articolazione di Sinner. Anche lui attende messianicamente l’esito della risonanza.