Inter, Sebastiano Esposito al Parma premessa all’arrivo di Leoni: la tesi sul web divide i tifosi nerazzurri

L’attaccante passa agli emiliani per 4 milioni più il 50% sulla futura rivendita: per molti supporter è troppo poco, l’ipotesi è che dietro ci sia la trattativa per il difensore

L’Inter sta per cedere Sebastiano Esposito al Parma, ma la valutazione data all’attaccante è troppo bassa per molti tifosi nerazzurri: alcuni di loro sospettano che il favore agli emiliani rappresenti la premessa per l’assalto nerazzurro a Giovanni Leoni.

Inter, Leoni ancora nel mirino?

L’interesse dell’Inter per Giovanni Leoni – talentuoso difensore del Parma messosi in evidenza nello scorso campionato – si è raffreddato nelle ultime settimane in seguito alla valutazione molto alta che il club emiliano dà del cartellino del giocatore, pari a 35-40 milioni di euro. Molti tifosi nerazzurri, però, non hanno perso la speranza, anzi per alcuni di loro il passaggio ormai definito di Sebastiano Esposito al Parma rappresenta una premessa al possibile arrivo di Leoni all’Inter.

Sebastiano Esposito al Parma: la valutazione

La società nerazzurra ha infatti chiuso la trattativa per la cessione del maggiore di Sebastiano Esposito ai gialloblù: dopo l’esperienza in prestito all’Empoli della passata stagione, l’attaccante classe 2002 passerà al Parma per 4 milioni di euro più il 50% della futura rivendita in favore dell’Inter.

Una valutazione che, secondo alcuni tifosi, è troppo bassa: Sebastiano Esposito viene da un campionato positivo, in cui ha segnato 8 gol, e nonostante abbia il contratto in scadenza per molti vale più dei 4 milioni pagati dal Parma.

Per i tifosi Esposito sacrificato per Leoni

Ecco una tesi avanzare sul web: la valutazione al ribasso di Sebastiano Esposito non è altro che una mossa dell’Inter nella trattativa per Leoni o, addirittura, parte di un accordo già raggiunto tra i due club. Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri è tra coloro che la sostengono: “Il prezzo di Sebastiano Esposito al Parma è talmente irrisorio che se non comporta una sconto per Leoni allora è totalmente regalato”, ha twittato, scatenando i commenti dei tifosi dell’Inter. “Io mi aspettavo 7/8 mil e un 30% su futura rivendita. Spero sia davvero un favore per facilitare ingaggio Leoni”, gli fa eco Macs. “Dopo aver preso Bonny a 25 milioni e regalato Seba a 4, io mi aspetto che Leoni in un modo o nell’altro giochi per l’inter il prossimo anno”, aggiunge IM, ricordando l’altro affare già concluso tra le due società.

Il dibattito sui social

“Sono d’accordo che la cifra sia veramente bassa ma il 50% sulla rivendita dovrebbe assicurare un ritorno in funzione del valore reale del giocatore”, ribatte Simone. “Seba 10 milioni li vale… c’è qualcosa sotto”, insiste Danilo. Per Nushiko, invece, quello di Esposito è un buon affare anche senza il coinvolgimento di Leoni: “Venduto a 4, se il parma lo rivende a 10-15 ti prendi altri 5-7 milioni: ecco il suo valore”, spiega. “Il prezzo ha senso se si considera che Esposito è in scadenza e l’Inter ha il 50% sulla rivendita: purtroppo Leoni non c’entra…”, aggiunge rassegnato Vez.