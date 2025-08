Serie A, svolta Var: la mossa di Rocchi per zittire Conte e Gasperini, niente più casi come Inter-Roma

In occasione del raduno precampionato a Cascia arriva l'annuncio di Rocchi che cambia tutto: gli arbitri spiegheranno le decisioni prese al Var in diretta

No, a un’altra Inter-Roma non si assisterà più. Perché la svolta annunciata dal designatore Rocchi è epocale: gli arbitri spiegheranno allo stadio e anche in tv il perché di una decisione assunta dopo l’intervento del Var. Eccola qui, la rivoluzione. Che strizza l’occhio alla trasparenza e tende una mano nei confronti di quegli allenatori – come Conte e Gasperini – che hanno duramente criticato lo strumento.

Serie A, che svolta per il Var: l’annuncio di Rocchi

Open Var, l’approfondimento settimanale in onda su Dazn in cui si analizzano gli episodi più controversi dell’ultima giornata di Serie A, ha segnato il primo importante punto di rottura con un passato caratterizzato dal silenzio. Il processo di apertura del mondo arbitrale continua, ora, grazie a un altro passo avanti significativo che contribuirà senza dubbio a ‘umanizzare’ la figura del direttore di gara con l’obiettivo di ridurre polemiche e veleni nel segno della chiarezza.

Chiarezza che si traduce in maggiore dialogo. Già, come spiegato dal designatore degli arbitri di calcio di Serie A e B Gianluca Rocchi in occasione del raduno precampionato a Cascia, i fischietti spiegheranno le decisioni prese al Var in diretta. Come già avvenuto nelle semifinali e della finale di Coppa Italia dello scorso maggio.

La risposta agli attacchi di Conte e Gasperini (e non solo)

La novità rivelata dal responsabile della Can era attesa da tempo e non c’è dubbio che sarà accolta positivamente tanto dai club quanto dai tifosi. La parola d’ordine è “trasparenza”, sottolinea Rocchi sperando che la nuova stagione riservi meno contestazioni dell’ultima, dove si sono registrati errori arbitrali piuttosto gravi e anche feroci attacchi all’indirizzo del Var.

Da Conte a Gasperini, da Ranieri a Simone Inzaghi, solo per citarne alcuni): se non tutti, quasi tutti gli allenatori della massima serie hanno storto il naso durante l’ultima annata che ha incoronato il Napoli campione d’Italia. “Con l’announcement in campo, l’arbitro potrà spiegare direttamente allo stadio e in tv la decisione assunta dopo un intervento Var. Così miglioriamo la comunicazione, perché le spiegazioni saranno in tempo reale, davanti a tutti” ha evidenziato Rocchi.

Il Var cambia: mai più un’Inter-Roma. Il monito di Rocchi

Resta da capire come sarà utilizzato lo strumento dell’announcement in campo, visto che – al momento – non è stato comunicato un tempo massimo per gli annunci. La rivoluzione è avviata, ma va limata e definita per l’inizio del campionato. “Il team arbitrale si sta preparando intensamente per uniformare linguaggio e contenuti” ha detto ancora Rocchi, che hai poi lanciato anche un avvertimento: “Sì al dialogo, no agli attacchi”.

Tradotto: gli arbitri non sono più disposti a nascondere la testa sotto la sabbia. “In caso di episodi aggressivi, saremo pronti a prendere provvedimenti disciplinari, soprattutto a inizio stagione, per dare un segnale forte”. Ciò che è certo è che ora si è imboccata la strada del dialogo e della chiarezza. Dunque, si avranno spiegazioni in tempo reale per evitare altri casi come quelli di Inter-Roma. Con l’audio del contatto Ndicka-Bisseck reso noto solo dopo un mese.