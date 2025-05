Arbitri: Rocchi al contrattacco sulle polemiche, Massa cita il dato sull’efficacia straordinaria del Var

In due diversi eventi il designatore e il fischietto di Imperia rivendicano la bontà del lavoro svolto dai direttori di gara nel corso della stagione

Giù le mani dagli arbitri: le polemiche che hanno attraversato la penultima giornata di serie A non scalfiscono il designatore Gianluca Rocchi, che ha rivendicato la disponibilità dei direttori di gara ad ammettere i propri errori e a mettersi in discussione. Il fischietto Davide Massa, invece, ha ricordato la grande efficacia del Var con un dato statistico.

Arbitri, Rocchi rinvia il giudizio sulla stagione

Anche la 37a giornata di serie A non è stata immune dalle polemiche arbitrali, legate soprattutto agli episodi che si sono verificati in Inter–Lazio e in Parma–Napoli. Per Gianluca Rocchi, però, l’operato dei direttori di gara italiani è comunque positivo: al di là dei possibili errori, per il designatore gli arbitri sono l’unica componente del calcio italiano a mettersi in discussione e ad ammettere di sbagliare.

“Non posso dire se sono soddisfatto o meno della stagione – ha dichiarato Rocchi durante la presentazione del torneo giovanile Memorial Niccolò Galli – Non sono abituato a dare giudizi e comunque non ne do, perché questo non è il mio compito e poi perché deve ancora finire il campionato”.

Rocchi difende gli arbitri

“L’obiettivo è cercare di fare bene, siamo l’unica categoria che mette in piazza gli errori”, ha poi aggiunto Rocchi, ricordando l’iniziativa legata ad Open Var, la rubrica in cui si discutono gli episodi arbitrali più caldi della precedente giornata di campionato. “Ieri sera ero a Milano alla sala Var e adesso ci ritorno subito per registrare Open Var in cui faremo vedere gli episodi delle ultime settimane – ha spiegato il designatore arbitrale – proprio perché, se anche c’è un errore, lo mettiamo tranquillamente a disposizione di tutti. Non so quante categorie sono così aperte, così pronte ad ammettere l’errore, sembra che per noi sia dovuto farlo”.

Arbitri, Massa ricorda l’efficacia del Var

Sia in Inter-Lazio che in Parma-Napoli – senza dimenticare le polemiche sollevate da Claudio Ranieri in Atalanta-Roma del turno precedente – è stato il Var a essere messo sotto accusa. Per gli arbitri, però, lo strumento della review resta un’arma dalla straordinaria efficacia per rimediare ai propri errori: lo ha ricordato Davide Massa, fischietto della sezione di Imperia che ha ricevuto il “Bulgarelli – Number 8” alla Sala Borsa di Bologna.

“Il Var – ha affermato Massa – è uno strumento fondamentale, ma purtroppo succede di avere la memoria corta: negli ultimi anni questo strumento ha tolto oltre il 90% di errori”. “Poi c’è una fascia di situazioni ed errori opinabili, non é uno strumento perfetto, ma studiamo sempre i casi, cerchiamo di correggerci e fare sempre meglio”, ha poi aggiunto Massa allineandosi di fatto alle parole di Rocchi.