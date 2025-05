Inter, Bisseck fa esultare Milano dopo 45' ma è bufera sull'arbitro Chiffi

Nerazzurri in vantaggio dopo il primo tempo e primi momentaneamente in classifica con sorpasso sul Napoli che pareggia a Parma ma quante polemiche

E’ l’ultimo minuto di recupero del primo tempo a San Siro: l’Inter, nervosa e poco lucida, sta soffrendo contro la Lazio che ha da poco sciupato l’occasione di andare in vantaggio con Isaksen che, solo in area, si è fatto ipnotizzare da Sommer quando Bisseck fa esplodere San Siro e placa le polemiche per un arbitraggio che non sta piacendo ai padroni di casa.

Il gol di Bisseck allo scadere

Il gol arriva poco prima del fischio dell’arbitro che manda tutti negli spogliatoi per l’intervallo: corner dalla destra, Dimarco prova il tiro che viene respinto ma sul tap-in è pronto Bisseck che calcia un missile terra aria che si spegne sotto la traversa di Mandas. Delirio allo stadio e sul web con il primo tempo che si chiude con l’Inter momentaneamente in testa alla classifica, visto che il Napoli è ancora fermo sullo zero a zero a Parma.

La gioia interista sui social

La rete di Bisseck fa esplodere anche i tifosi sui social ed è tutto un coro per “bisteccone” ma la gioia per il vantaggio non ferma le critiche per l’arbitro Chiffi, che ha fatto parecchio innervosire l’Inter sia per un possibile rigore negato a Mkhitaryan che per diverse decisioni controverse durante il match.

Chiffi da ufficio inchieste per i tifosi nerazzurri

Fioccano i commenti: “Chiffi sei semplicemente incapace, inadatto al livello. Un arbitro più scandaloso di questo io non l’ho mai visto” e anche: “Chiffi, meno palese dai. Meno palese” e anche: “Leggo tanta delusione sul volto di Chiffi” e anche: “Chiffi vuole andare in vacanza a Napoli tranquillo” e ancora: “Arbitra Lello Arena,testa al PSG”, oppure: “Arbitro da inchiesta federale”.

E’ un coro a senso unico a sentire gli interisti: “L’Inter deve farsi sentire nelle sedi opportune per la scelta di Chiffi” e poi: “Stasera il sicario è Chiffi?! Complimenti Aia!” e ancora: “Chiffi sta facendo di tutto per rovinare una partita. Fa la primadonna con scelte a senso unico” e poi: “Chiffi il solito milanista con il fegato marcio che prova a danneggiarci in tutti i mod” e infine: “Chiffi è una vergogna di arbitro: scarso, spocchioso ed egocentrico. Vuole essere lui protagonista della partita ”

