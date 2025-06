Michael Jordan e Tom Brady al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia: il legame di lei con la NFL

Le due leggende del basket e del football e John Elkann tra i pochi "sportivi" invitati alle nozze: presente anche Tony Gonzalez, ex partner della sposa e tight end dei Chiefs.

Le stelle dello spettacolo, della moda, della finanza. E anche qualcuna dello sport. Parata di vip a Venezia per il matrimonio dell’anno, o forse del secolo: le nozze tra Jeff Bezos, boss di Amazon, e la sua Lauren Sanchez. Tra divi di Hollywood, stilisti, attori, cantanti e rispettivi partner, non potevano mancare un paio di leggende degli sport che più stanno a cuore agli americani: il basket e il football. Michael Jordan e Tom Brady: c’erano anche loro in Laguna per il sospirato sì. E c’era pure John Elkann, in rappresentanza di Juventus, Ferrari e – più in generale – dello sport italiano.

John Elkann alle nozze di Bezos, il boss di Amazon

Il matrimonio, molto discusso per l’esorbitante cifra stanziata per i festeggiamenti, è stata un’occasione unica per radunare tante celebrità. Tra quelle maggiormente acclamate, almeno dal pubblico italiano, proprio John Elkann. Il presidente della Ferrari e proprietario della Juventus si è concesso una piacevole divagazione dalle vicissitudini della F1 e dalla brutta figura dei bianconeri al Mondiale per Club contro il Manchester City: accompagnato dalla moglie Lavinia Borromeo, ha preso parte alle nozze non prima di una stuzzicante “passerella” sul Canal Grande. Un altro presidente invitato al matrimonio è stato Shahid Khan, proprietario del Fulham.

Michael Jordan a Venezia col mega yacht “M’Brace”

A San Basilio, invece, in tanti hanno notato “M’Brace”, il mega yacht di Michael Jordan. L’ex stella dei Chicago Bulls, forse il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, si è presentato a Venezia con la sua imbarcazione lunga quasi 75 metri e dotata di tutti i comfort, che costa – solo di mantenimento – circa dieci milioni di dollari l’anno. È dotata di otto cabine e può ospitare 12 persone, oltre alle 24 dell’equipaggio. Inoltre, al suo interno è dotata di piscina, docce, solarium, bar e persino luci subacquee. Un mito, MJ, anche per il modo con cui s’è presentato al prestigioso appuntamento.

Tom Brady, al matrimonio anche la leggenda del football

Dal probabile “goat” del basket a quello del football: tra gli invitati alla cerimonia anche Tom Brady, l’ex quarterback che, dopo oltre vent’anni ai massimi livelli, ha definitivamente salutato lo sport agonistico nel 2023. Durante i giorni che hanno preceduto la cerimonia, l’ex campione – legato in passato anche alla top model Gisele Bundchen – è stato ammirato in più circostanze tra i canali e le calli di Venezia, spesso sfoggiando ricercati outfit. Insieme a lui, un altro “pezzo grosso” della NFL ha preso parte alle nozze: si tratta di Roger Goodell, potentissimo commissioner della National Football League.

Il legame di cuore di Lauren con la NFL: Tony Gonzalez

Non solo affari (Prime ha stretto importanti accordi commerciali con la NFL): Lauren Sanchez, la giornalista diventata la signora Bezos, ha un vero legame di cuore col football. Il suo ex, Tony Gonzalez, dal 1997 al 2003 ha giocato nei Kansas City Chiefs e negli Atlanta Falcons nel ruolo di tight end, uno dei più “ruvidi” del football. Anche lui, ovviamente, ha preso parte alle nozze, anche perché è il padre del primo figlio di Lauren, Nikko, nato nel 2001 e oggi 24enne. Insomma, sono tanti i nodi tra la famiglia Bezos e il mondo del football americano. E a Venezia si sono visti tutti.