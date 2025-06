F1, Gp Austria 2025: info, orari e dove vederlo in tv e streaming. le ambizioni di Hamilton e Leclerc

Semaforo verde per il Gp di Austria con la pista di Spielberg pronta a dare il via alla lotta tra le McLaren e il resto delle monoposto di Formula 1: la programmazione del Gran Premio e la speranza Ferrari

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

La F1 entra nel vivo della stagione, tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello climatico. Sul cirucuito dello Spielberg, ribattezzato Red Bull Ring, teatro dell’undicesimo appuntamento del Mondiale 2025, il caldo sarà un fattore determinante e la gestione delle temperature e delle gomme come al solito farà la differenza. Si rinnova la sfida tra Verstappen e la McLaren con Lando Norris chiamato a riscattarsi dopo l’errore in Canada, mentre la Ferrari è alla ricerca di un acuto che ancora manca per rilanciare la stagione di Leclerc e soprattutto Hamilton. Attesa anche per Antonelli alla prima gara dopo la maturità. Vediamo a che ora e dove vedere in tv il Gran Premio d’Austria 2025.

Nodo McLaren, la Ferrari spera negli aggiornamenti

I riflettori sono puntati sulle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, protagoniste assolute della stagione fino a questo momento. Tuttavia, nell’ultimo appuntamento in Canada, la squadra di Woking ha vissuto la prima vera battuta d’arresto dell’anno. Ora l’attenzione è tutta rivolta a Spielberg: sarà il GP austriaco a confermare se quanto accaduto a Montreal è stato solo un episodio isolato o se la Red Bull di Verstappen, insieme alle Mercedes di Russell (vincitore a Montreal) e Antonelli (fresco di maturità), può davvero dare fastidio alle papaya. Occhi puntati anche sulle Ferrari di Leclerc e Hamilton, chiamate finalmente a compiere quel salto di qualità in qualifica che permetta loro di evitare un’altra gara tutta in rimonta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In Austria dovrebbero finalmente arrivare i tanto attesi aggiornamenti per la rossa, assenti in modo significativo fin dai primi GP della stagione, con l’ultima vera novità risalente a Jeddah. La nuova sospensione posteriore, come riportato anche da Eurosport, non dovrebbe essere ancora pronta per il Red Bull Ring e potrebbe debuttare soltanto a Silverstone. In compenso, verranno introdotti un nuovo fondo e alcuni aggiornamenti aerodinamici alla carrozzeria.

Formula 1, il programma del Gp d’Austria

Giovedì 26 giugno Ore 14.30: Conferenza stampa piloti

Venerdì 27 giugno

13.30: Prove libere 1 (diretta Sky Sport F1)

17.00: Prove libere 2 (diretta Sky Sport F1)

Sabato 28 giugno 12.30: Prove libere 3 (diretta Sky Sport F1)

16.00: Qualifiche (diretta Sky Sport F1 e Sky Sport Uno) Domenica 29 giugno 15.00: Gara (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno) Orari TV8 in differita Sabato 28 giugno

18.00: differita Qualifiche (TV8 e tv8.it)

18.00: differita Qualifiche (TV8 e tv8.it) Domenica 29 giugno

18.00: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)