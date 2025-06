F1, Antonelli diplomato: l'annuncio social. Dopo la maturità a scuola quella in pista, programma Mercedes ad hoc

Il giovane pilota italiano Kimi Antonelli ha conquistato la maturità superando anche la prova orale e ora è pronto a concentrarsi esclusivamente sul Mondiale di Formula Uno: progetto triennale per lui

A poco più di due mesi dal suo 19° compleanno, Andrea Kimi Antonelli è finalmente “maturo”. Il pilota Mercedes ha superato l’esame di maturità. Ad annunciarlo sui social, dopo la prova orale, è stato lo stesso pilota di Formula 1, reduce dal primo podio in carriera conquistato sul circuito di Montreal (Canada). Un altro traguardo importante per il talento classe 2006, che ora potrà concentrarsi esclusivamente sul Mondiale che torna già questa settimana col Gp d’Austria. Per questo il suo team principal e mentore Toto Wolff ha pensato per lui un piano triennale, che possa consentire al ragazzo di crescere nel modo giusto.

Kimi Antonelli diplomato, dopo la maturità a scuola quella in pista

“Promosso!!!“, così Kimi Antonelli ha annunciato nelle sue Instagram Stories di aver superato con successo l’esame di maturità, presso l’istituto tecnico per finanza e marketing “Gaetano Salvemini” di Casalecchio di Reno. Grande soddisfazione per il pilota Mercedes e per la sua famiglia, costantemente al fianco del gioiello che si sta ritagliando un ruolo da protagonista all’interno del paddock della Formula Uno.

Il talento originario di Bologna, una volta pubblicata la foto con una particolare corona d’alloro, è stato letteralmente travolto dall’affetto dei fan e degli appassionati di F1, che hanno commentato l’Instagram Story di Kimi e invaso la sezione commenti dei suoi ultimi post. “Auguri Campione!“, questo il messaggio più gettonato, con chiaro riferimento alla lunga carriera che ha davanti Antonelli, dopo aver esordito giovanissimo tra i grandi.

Toto Wolff su Antonelli: “Oggi si può riconoscere il talento. È davvero eccezionale”

Kimi Antonelli non è più un oggetto misterioso. Dalle soddisfazioni a scuola ai risultati ottenuti in pista con la sua Mercedes, nonostante l’ingombrante presenza di George Russell dovendosi ogni week end di gara confrontarsi con altri fuoriclasse della Formula 1, come Verstappen, Norris e Piastri fino ai piloti Ferrari, Hamilton e Leclerc. In tal senso, essere il terzo pilota più giovane di sempre a centrare il podio in un gran premio rappresenta più di un semplice biglietto da visita.

Chi non ha mai avuto dubbi sulla stella bolognese è proprio Toto Wolff, team principal della Mercedes, che ha raccontato il percorso di Kimi all’interno dell’Academy delle frecce d’argento: “Kimi è nel nostro programma junior da quando aveva 11 anni, – ha detto Wolff, nel corso di una chiacchierata con il podcast “Bloomberg Hot Pursuit!” – e oggi si può riconoscere il talento – direi già dai 10 anni – quando i ragazzi iniziano a gareggiare nelle serie internazionali di go-kart. Abbiamo un ottimo gruppo di scout nel nostro programma junior Mercedes-Benz, e questo è importante. In un certo senso, funziona come le accademie di calcio o di tennis, che individuano i talenti molto presto”.

Un talento coltivato negli anni, attraverso lavoro, cultura e dedizione: “Se un bambino inizia a 8 anni ed è già competitivo con i ragazzi più grandi, è un buon segno – ha sottolineato l’austriaco –. Se quel bambino vince il campionato con un anno di meno di tutti gli altri, è un altro buon segno. E Kimi ha vinto in tutte queste categorie. È davvero eccezionale“.

Mercedes, progetto triennale per Kimi Antonelli

“Kimi non conosceva tutti i circuiti – ha confermato Toto Wolff – era la sua prima volta a Montreal, quindi partiva con un enorme svantaggio. Ma la macchina era buona e riusciva ad essere veloce. Probabilmente, bisogna considerare un programma triennale e dire che questo è il tempo necessario a un giovane pilota per sfidare i compagni di squadra più esperti, che sono anche super veloci – ha precisato l’uomo di punta della Mercedes –. Voglio dire, George (Russell) oggi è tra i migliori piloti in Formula 1. Ed è qualcosa che devi dare tempo ai giovani piloti. Devi accettare che ci saranno weekend difficili, prestazioni al di sotto delle aspettative, ma fa parte del gioco”.