Incidenti, invasioni o proteste in Serie A, stop alle censure: cambia la linea della Lega, la nuova direttiva

Serie A, date e orari della prima giornata del campionato 2025/2026: la caccia al Napoli si apre a fine agosto

Come ormai da tradizione, il campionato riparte ad agosto. La prima giornata è, infatti, in programma nel penultimo weekend del mese con una tre giorni che appassionati e tifosi non possono non aver già cerchiato di rosso sul calendario. Scopriamo orari e date delle dieci gare che la giornata inaugurale della Serie A mette in menù.