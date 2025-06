Europei a squadre, Molinarolo e Oliveri lanciano l'Italia: tocca a Battocletti e Dosso, poi a Furlani e Tortu

Al via la kermesse continentale di Madrid col prologo riservato al salto con l'asta maschile e femminile: Azzurri sesti, crollo Germania. Da venerdì spazio ai big.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Sesto posto per l’Italia dopo la prima giornata degli Europei a squadre di atletica leggera. A Madrid, nella splendida cornice del Palazzo Reale, è andato in scena il prologo della kermesse, dedicato interamente alle prove di salto con l’asta maschile e femminile. Buon quarto posto per Elisa Molinarolo tra le donne, onorevole decimo per il debuttante Matteo Oliveri tra gli uomini. Per l’Italia, dunque, un bottino di 20 punti in attesa del debutto dei big. Grande attesa, venerdì, per la prova di Nadia Battocletti nei 5000 femminili e di Zaynab Dosso nei 100. Sabato ci saranno invece, tra gli altri, Furlani nel salto in lungo e la staffetta 4×100. Domenica il gran finale.

Europei a squadre, le prove di Molinarolo e Oliveri

Quarto posto e 13 punti in cassaforte per Elisa Molinarolo nel salto con l’asta femminile. Per la 31enne veneta, che in questa stagione ha saltato 4.60 ai Mondiali indoor, un discreto 4.45 saltato al primo tentativo dopo aver passato i 4.15 e i 4.30, poi tre errori a 4.55. Meglio di lei la ceca Amalie Svabikova (4.65), l’ucraina Maryna Kylypko (4.65 ma con più errori) e la svizzera Angelica Moer (4.55). Per Olivieri, invece, il decimo posto tra gli uomini con 5.45, nonostante un problema al piede sinistro dovuto a una storta in allenamento. “Poteva andare peggio visto quello che era accaduto. Ho preso una botta, una distorsione al piede sinistro. Nei primi salti ero un po’ zoppicante, alla fine sono riuscito a giocarmela”, le sue parole.

La classifica degli Europei: l’Italia è al sesto posto

In classifica primo posto per i cechi con 29,5 punti davanti a Olanda e Ucraina (26,5), quindi Ungheria (22,5) e un terzetto a quota 20 di cui fa parte l’Italia, a braccetto con Svizzera e Regno Unito. Alle spalle degli Azzurri ci sono Polonia (19,5), Spagna (17) e Francia (13,5). Clamoroso il tonfo della Germania, che ha pagato a caro prezzo l’inattesa deblacle degli astisti Friedelinde Petershofen e Torben Blech, portando a casa appena 2 punticini. La competizione, in ogni caso, deve entrare ancora nel vivo. Programma intensissimo tra venerdì e domenica, con Nadia Battocletti e Zaynab Dosso pezzi forti della spedizione italiana nella giornata del 27.

Europei a squadre Madrid: il programma e gli Azzurri

Questo il programma e gli Azzurri in gara. Venerdì 27 giugno martello maschile (Olivieri), peso femminile (Verteramo), 400 femminile (Polinari), 400 maschile (Scotti), 5000 femminile (Battocletti), triplo maschile (Biasutti), 800 maschile (Pernici), disco femminile (Osakue), 3000 siepi maschile (Zoghlami), 100 femminile (Dosso), 100 maschile (Patta).

Sabato 28 giugno lungo maschile (Furlani), martello femminile (Fantini), 110 ostacoli (Simonelli), alto maschile (Sioli), 100 ostacoli (Carmassi), 800 femminile (Coiro), triplo femminile (Saraceni), disco maschile (accomano), 400 ostacoli maschile (Sibilio), 400 ostacoli femminile (Folorunso), 4×100 maschile e 4×100 femminile.

Domenica 29 giugno peso maschile (Fabbri), giavellotto femminile (Padovan), 200 femminile (Kaddari), 200 maschile (Desalu), alto femminile (Pieroni), 1500 femminile (Zenoni), lungo femminile (Iapichino), 1500 maschile (Riva), giavellotto maschile (Orlando), 3000 siepi femminile (Colli), 5000 maschile (Crippa), 4×400 mista.