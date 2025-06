Italia in emergenza totale agli Europei a squadre: Furlani e Battocletti le speranze. La “frecciata” di Mei a Jacobs

L’Italia si prepara ad affrontare la Coppa Europa senza tanti atleti di punta: sarà complicato centrare il successo per il secondo anno di fila. Gli ultimi forfait quelli di Bruni e Andy Diaz

La voglia di provare a fare bis che fa a pugni con le tante assenze. L’Italia arriva alla Coppa Europa in programma da giovedì a domenica a Madrid con più incognite che certezze e soprattutto una lista lunghissima di assenti che si è andate infoltendo nelle ultime ore.

Le ultime assenze azzurre

Continuano le assenze e sono anche di quelle importanti. La Fidal ha annunciato oggi che la primatista italiana dell’asta Roberta Bruni non sarà in pedana in Spagna. L’azzurrra è stata una delle atlete più costanti di questa stagione sia nella stagione al coperto che in quell’aperto ma una brutta caduta nella Diamond League di Parigi le ha causato una microfrattura della terza vertebra sacrale. Al suo posto subentra Elisa Molinarolo, che a Parigi 2024 aveva chiuso la sua prova al sesto posto. E proprio nelle ultime ore arriva un altro forfait importante con Andy Diaz che non sarà della “partita” nel salto triplo. L’atleta di origini cubane non si è ancora ripreso da un infortunio e al suo posto entra Simone B Biasutti, due tegole importanti per l’Italia a cui si potrebbe unire anche quella di Alessandro Sibilio alle prese con una gastroenterite che gli ha impedito di prendere parte alla tappa di Parigi.

L’assenza di Marcell Jacobs

Inutile dire che nella velocità l’Italia sperava di avere a disposizione Marcell Jacobs. Ma lo sprinter bresciano, dopo la brutta prova a Turku, ha rinunciato anche al Roma Sprint Festival. Proprio in quella occasione il presidente Mei ha fatto capire di essere pronto a intervenire per dare una mano al campione olimpico di Tokyo: “Credo he Marcell avrebbe decisero esordire in Italia e a Roma, ma è chiaro che se ci sono delle problematiche ha dovuto decidere altrimenti. Credo che in questo momento ci sia un po’ di paura, dobbiamo avere pazienza. Noi metteremo a disposizione di Marcell tutto quello che possiamo, ma lo possiamo faare qui non a Desenzano né a Jacksonville”. Nelle parole del numero 1 della Fidal si legge ancora una volta una certa insofferenza per la decisione di Jacobs di aver voluto continuare la sua carriera negli USA piuttosto che affidarsi alle “cure” federali.

Le speranze italiane a Madrid

Tante assenze ma anche voglia di far bene per l’Italia. Yemen Crippa ha messo da parte la sua maratona e per portare punti alla causa si cimenterà nei 5000 metri. Nei 1500 invece si può puntare su un Federico Riva apparso in grande salute. C’è curiosità nel salto in alto per la grande crescita di Matteo Sioli, mentre ci si attende uno squillo da parte di Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli dopo un periodo piuttosto opaco. Le stelle in ambito maschile saranno dunque Mattia Furlani nel lungo e Leonardo Fabbri nel peso.

Tra le donne c’è grande curiosità nel vedere all’opera Zaynab Dosso che sembra aver superato i problemi fisici, ma la grande attenzione si concentra soprattutto su Nadia Battocletti che scenderà in pista nei 5000 e su Larissa Iapichino che sta vivendo un momento di grande forma.