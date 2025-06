Meeting Turku, Jacobs delude al debutto stagionale all'aperto: va in finale, ma con l'ultimo tempo di ripescaggio

Debutto stagionale outdoor con poche luci e molte ombre per Marcell Jacobs, che chiude quarto nella sua batteria di semifinale, acciuffando la finale (in programma alle 19,06) con l'ultimo tempo

Il tempo non è per nulla incoraggiante, ma tra un’ora Marcell Jacobs avrà modo di far ricredere più d’uno: lo sprinter di Desenzano ha centrato infatti la qualificazione alla finale dei 100 metri del Paavo Nurmi Meeting di Turku, pur correndo con un tempo decisamente al di sotto delle proprie possibilità nella batteria di semifinale. Il 10”30 fatto registrare da Jacobs è infatti l’ultimo tempo di ripescaggio: l’olimpionico di Tokyo ha chiuso al quarto posto, ma è riuscito comunque a centrare l’ultimo treno per la finale, in programma alle 19,06.

Batterie lente, ma Jacobs è ancora in pieno rodaggio

Le due batterie di Turku in realtà non hanno dato adito a chissà quali grandi exploit. Il britannico Romell Glave con 10”12 ha fatto segnare il miglior crono, con il ghanese Benjamin Azamati che s’è fermato a 10”18 (è l’unico dei 16 partecipanti alla gara che in stagione aveva corso sotto i 10 secondi, con 9”98). Qualificati anche Jerome Black (Giamaica) con 10”19, Andre De Grasse (Canada) con 10”21, Benji Richardson (Sudafrica) con 10”22, Simon Hansen (Danimarca) con 10”26 e Kyree King (USA) con 10”29.

Resta da capire cosa potrà offrire Jacobs nella seconda gara di giornata: un anno fa, proprio a Turku, Marcell stampò un favoloso 9”92 che in qualche modo sembrò aprirgli la strada a un’estate di grandi sogni, che poi a Parigi lo costrinse a doversi accontentare del quinto posto nella finale olimpica più veloce di sempre (9”85 il tempo che fece registrare l’italiano).

Adesso le cose vanno in una direzione opposta: Jacobs è stato fermo per diversi giorni dopo l’infortunio muscolare patito a fine marzo, e pertanto la preparazione agli appuntamenti estivi ne è risultata inevitabilmente condizionata.

Furlani in testa dopo tre salti. Carmassi in finale nei 100 ostacoli

Al meeting finlandese partecipano in totale 7 italiani. E per Gaia Sabbatini, Sinta Vissa e Sara Fantini sono arrivati risultati non troppo esaltanti. Nei 1.500 Sabbatini ha chiuso ottava (4’05”45), a poco più di 3 secondi dalla vincitrice di giornata, la canadese DeBues-Stafford. Undicesima piazza per Vissa, che ha alzato un po’ il ritmo nel finale chiudendo con 4’11”22.

Nel lancio del martello, ottava posizione finale per Fantini con 68.58, mentre la vittoria è andata alla canadese Rodgers a 74.59. Buona prova ma senza lieto fine per Elisa Molinarolo nell’asta femminile: dopo aver saltato subito 4.26 al primo tentativo e 4.41 al terzo, a 4.51 sono arrivati tre errori di fila e la conseguente fine dei giochi, con la sesta posizione finale.

Nel lungo maschile, Mattia Furlani è il favorito d’obbligo e ha aperto la propria serie di 6 salti con un buon 8.02 (7.80 la seconda misura e 7.87 la terza, ma è comunque in testa). Bene Giada Carmassi nei 100 ostacoli femminili: con 12″91 è seconda nella sua batteria di semifinale e si qualifica per la finale, in programma alle 19.45.

