Atletica, Tamberi e Jacobs si affidano alle “good vibes” di Tokyo ma la stella del 2025 è quella di Mattia Furlani

La stagione dell’atletica si apre con un carico di speranze per gli azzurri ancora capitanati da Tamberi e Jacobs, ma il 2025 potrebbe essere l’anno della definitiva esplosione di Furlani

Si chiude un anno importante per l’atletica, quello olimpico, una stagione positiva per l’Italia che però ha ancora voglia di stupire. Tamberi e Jacobs continuano a essere i leader della squadra azzurra che ora però vuole scoprire tutto il potenziale di Mattia Furlani.

Tamberi in cerca di riscatto

Il 2024 doveva essere l’anno per entrare nella storia per Gianmarco Tamberi ma il bilancio porta con sé anche delle note dolenti, a cominciare da quella sfortunatissima di Parigi. Il saltatore marchigiano non ha ancora svelato i suoi programmi olimpici in direzione Los Angeles 2028 e per il momento lo sguardo è fissato solo qualche mese in avanti, ai Mondiali di Tokyo che rappresentano l’obiettivo stagionale su una pista che porta con sé ricordi dolcissimi.

Jacobs a caccia di conferme

Situazione diversa quella di Marcell Jacobs. Lo sprinter azzurro non è riuscito a confermare l’oro olimpico rimanendo ai piedi del podio a Parigi, ma il suo è stato un anno di rinascita. Dopo gli infortuni che lo hanno tormentato e la scelta di cambiare completamente vita, con il trasferimento in Florida agli ordine di un nuovo allenatore, per il velocista sono arrivate sensazioni che mancavano da tanto, troppo tempo. E sono arrivati soprattutto i tempi sui 100 metri che lo rimettono al centro del discorso per tutte le competizioni importanti. Anche per lui pensare a Los Angeles è un esercizio complicato, come per Gimbo lo sguardo va a Tokyo e a un mondiale che potrebbe vederlo tra i principali protagonisti.

Il messaggio social di Mattia Furlani

Il 2024 è stato l’anno della consacrazione per Mattia Furlani. Il giovanissimo saltatore italiano ha conquistato successi importanti a cominciare dall’argento ai Mondiali Indoor, passando per il podio agli Europei a Roma. Ma ovviamente la soddisfazione più grande è quella della medaglia olimpica a Parigi, un bronzo che lo lancia tra le grandi stelle dell’atletica internazionale. A 19 anni la sua carriera è ancora tutta da scrivere.

Un pensiero che sembra condividere lo stesso Mattia che su Instagram ha pubblicato il suo bilancio dell’ultimo anno: “Sapevo che sarebbe stato u anno importante ma eccoci qui con un’annata che sarà per sempre la più importante della mia vita, un percorso che ha segato un prima e un dopo. Rivivere quella emozioni che ho provato in pedana mi danno una forza incredibile e una motivazione incessante per dare ancora di più nelle prossime competizioni”.

Lo sguardo sul futuro: “Ho ancora le lacrime agli occhi pensando a tutto ciò che c’è stato dietro ma adesso è il momento di guardare al futuro. Da oggi inizia un nuovo quadriennio in cui ci saranno nuovi obiettivi, sfide e strade da percorrere. Saranno anni in cui ogni singolo giorno farà la differenza e io voglio lavorare con qualità ed efficacia per raggiungere la vetta più alta”.