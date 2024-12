Gimbo Tamberi e la nuova fede nuziale, la fissa al dito con il nastro adesivo: tifosi in delirio sui social

L'atleta italiano ha postato un video sui social in cui ironizza sullo smarrimento dell'anello durante la cerimonia di apertura di Parigi 2024: e questa volta se lo fissa al dito per non perderlo più

Era caduta nelle tutt’altro che limpide acque della Senna, quel giorno di agosto. E addio fede nuziale per Gimbo Tamberi, con tanto di scuse immediate alla moglie, Chiara Bontempi. Perché, va bene l’emozione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, ma il simbolo di un matrimonio è un oggetto sacro. Bisogna dunque riparare, e in fretta.

Tamberi e la fede smarrita

“Mi dispiace amore mio, mi dispiace da morire”, aveva scritto sui social dopo l’accaduto. “Troppa acqua, troppi kg persi negli ultimi mesi o forse l’incontenibile entusiasmo di quello che stavamo facendo. Probabilmente tutte e tre le cose, resta il fatto che io l’ho sentita sfilarsi, l’ho vista volare… l’ho seguita con lo sguardo fino ad averla vista rimbalzare dentro la barca”, si legge nel post. “Rimarrà per sempre nel letto del fiume della città dell’amore. Che sia di buon auspicio per tornare a casa con un oro più grande”. Nulla che, naturalmente, abbia incrinato il rapporto tra i due.

Tamberi e la nuova fede nuziale

Ma il fatto esigeva comunque una riparazione, così l’atleta italiano ha mostrato sui social la sua nuova fede nuziale, un anello che sostituisce quello che aveva perso durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il campione olimpico ha postato anche un breve video in cui si annoda la fede al dito con lo scotch, ironizzando su quanto accaduto a Parigi. In tal modo, sembra dire a se stesso, non dovrei più perderla. Il saltatore avvolge la mano con tre giri di nastro adesivo, strizza l’occhiolino alla telecamera e via, con un mezzo sorriso.

I tifosi applaudono Gimbo

E naturalmente si è scatenata l’ironia dei tifosi sul web, come Valentina: “Così stiamo sicuri che non scivola di nuovo”. Mentre Maty aggiunge: “Con la colla è meglio”. Valentina applaude il gesto: “E dopo 5 mesetti…Finalmente la tua mano così è ancora più bella, con il simbolo del tuo amore per Chiara”. Nick invece ironizza: “Ti sei tuffato nella Senna e l’hai recuperato?”. Mentre Chiara: “Grande Gimbo finalmente mi mancava vederla”. E Selvaggia si raccomanda: “mi raccomando non perderla stavolta”.

