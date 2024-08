Senna, polemiche senza fine, dopo Paltrinieri altra testimonianza choc: "Ho vomitato 9 volte e ho la diarrea"

La tedesca, campionessa europea, affida a una storia Instagram il racconto della sua giornata da incubo alle prese con vomito e problemi intestinali dopo aver gareggiato nel fiume parigino

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Senna ancora al centro delle polemiche. L’infinito flusso di testimonianze, critiche, rinvii ed episodi di problemi accusati dagli atleti dopo aver nuotato nel fiume parigino in queste Olimpiadi 2024 si è aggiunto, in questa penultima giornata di Giochi, il racconto choc della tedesca Leonie Beck, che non ha lesinato nei dettagli per descrivere le sue ultime 24 ore da incubo…

Senna ancora sotto accusa

Nonostante si sia ormai giunti alla penultima giornata di queste Olimpiadi francesi, non accennano a placarsi le polemiche attorno alla qualità delle acque della Senna. Il rio parigino è, infatti, al centro delle discussioni ancora prima della altrettanto discussa cerimonia inaugurale dei Giochi 2024 e, con molta probabilità, sarà ricordato ancora per lunghissimo tempo.

Un tunnel senza fine

Non sono bastati, infatti, i controlli giornalieri e il piano milionario del governo transalpino per migliorare la situazione della Senna e permettere il regolare svolgimento di allenamenti e gare. Un tunnel senza fine, alimentato con regolare cadenza da testimonianze sempre più scioccanti da parte degli atleti che tra quelle acque, alla fine, la propria Olimpiade hanno dovuto viverla. A cominciare da Claire Michel, triatleta belga ricoverata in ospedale e impossibilitata a gareggiare.

Tra le voci di questa protesta non è mancata quella di Gregorio Paltrinieri. Il portabandiera azzurro durante la cerimonia di chiusura dei Giochi parigini insieme alla compagna e schermitrice, Rossella Fiamingo, non le ha certo mandate a dire in queste due lunghe settimane. Rincarando la dose dopo il nono posto nella 15km.

Fonte: Instagram @leoniebeckswim

L’inferno di Leonie Beck

Al coro di protesta, nelle ultime ore si è aggiunto il tremendo sfogo della nuotatrice Leonie Beck, che ha vissuto un vero e proprio giorno da incubo dopo aver nuotato nella Senna per la 10km disputata giovedì 8 agosto. “Ieri ho vomitato 9 volte + diarrea. Qualità dell’acqua della Senna approvata”, ha scritto in una storia di Instagram, la tedesca campionessa europea che ha chiuso la 10km di Parigi in nona posizione.

C’è poco altro da aggiungere… se non che la dura testimonianza della tedesca arriva poco dopo la nota diffusa dal comitato portoghese che ha informato come i due triatleti Melanie Santos e Vasco Vilaça, dopo aver nuotato nella Senna, abbiano accusato un’infezione gastrointestinale e altri problemi più lievi.