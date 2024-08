Cerimonia chiusura, pronti per nuove polemiche: ci sarà anche Tom Cruise, ecco cosa farà

Le indiscrezioni su cosa accadrà allo Stade de Paris, lo show della star di Hollywood e le parole dell'organizzatore che fece scandalo per l'apertura

Era il 26 luglio quando il mondo intero si spaccò in due partiti per l’inusuale cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, tra parodie al limite della blasfemia ed omaggi al mondo queer dopo la sfilata delle barche su quella Senna che sarebbe poi stata oggetto di altre polemiche infinite. Domani ci sarà l’ultimo atto dei Giochi ed anche la cerimonia di chiusura promette di far discutere.

Le polemiche per la cerimonia d’apertura

La cerimonia di apertura ha fatto parlare per giorni, tra commenti scandalizzati, accuse, pro e contro che hanno portato, sia pur per ultimo, anche il Vaticano a prendere una posizione (contraria) ufficiale. Il direttore della cerimonia, Thomas Jolly, aveva replicato così: “Non volevo essere sovversivo, né provocare choc. Semplicemente, in Francia abbiamo il diritto di amarci, come vogliamo e con chi vogliamo. Abbiamo il diritto di credere o di non credere”.

Come sarà la cerimonia di chiusura

Ora Jolly anticipa qualcosa di quello che si vedrà domani sera: “Vogliamo celebrare questa umanità condivisa. Sarà completamente diverso dalla cerimonia di apertura perché ho uno stadio, quindi ci sono gli ingressi, ci sono le luci, c’è una scenografia, c’è uno spazio verso cui sono attirati tutti gli sguardi. Cambia completamente il modo in cui scrivo lo spettacolo“.

C’è un fitto riserbo su cosa accadrà ma le indiscrezioni parlano di più di 100 artisti, acrobati, ballerini e circensi si uniranno a cantanti di fama internazionale in varie performance musicali. Come sempre la fine di Parigi 2024 sarà il passaggio di testimone per la prossima edizione in programma a Los Angeles dal 14 al 30 luglio 2028. Proprio per questo alcune tra le tante star statunitensi che in questi giorni sono stati avvistati nella capitale francese potrebbero essere coinvolte nella cerimonia di chiusura.

Tom Cruise star della cerimonia di chisura

Pare certa la presenza di Tom Cruise. La 62enne star di Hollywood si calerà dal tetto dello Stade de France e atterrerà sul campo, portando con sé la bandiera ufficiale dei Giochi Olimpici. Secondo TMZ, verrà proiettato anche una sorta di film in cui si vedrà Cruise viaggiare dalla Francia agli Stati Uniti e atterrare sulla classica insegna di Hollywood con la bandiera, che lascerà il posto alla città di Los Angeles come città che ospiterà l’evento sportivo nell’estate del 2028. Una sequenza che pare stata registrata lo scorso marzo.

Parte dello spettacolo si svolgerà in aria, accompagnato da incredibili effetti di luce e dall’esuberanza dei costumi, con l’obiettivo di portare gli spettatori – sia quelli a casa, sia i presenti – “in un viaggio nel passato, alle origini dei Giochi, ma anche nel futuro e, infine, in un universo senza tempo. L’11 agosto 2024 i Giochi Olimpici giungeranno al termine e la fiamma Olimpica si spegnerà. Quel momento ci ricorderà quanto siano preziosi e fragili questi Giochi Olimpici – un monumento unico e un’esperienza condivisa – ha detto Jolly – I Giochi Olimpici sono scomparsi già una volta nell’antichità e sono stati rifondati in Francia da Pierre De Coubertin. Vogliamo festeggiare, ma in modo consapevole. Questo momento di festa sarà anche un’occasione per riflettere sull’importanza dei Giochi Olimpici nella nostra società”. Lo show sarà “molto visivo”, “acrobatico” e “operistico”, con un “grande affresco visivo“.

Tra gli ospiti musicali Variety ha svelato in esclusiva che la scelta degli organizzatori sarebbe ricaduta sui Red Hot Chili Peppers, la storica band rock composta da Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante e Chad Smith, così come sull’icona del hip hop Snoop Dogg e sulla giovane Billie Eilish. A seguire le tre esibizioni sarà il produttore Ben Winston, già coinvolto in eventi musicali dal vivo come lo speciale del 2021 Adele: One Night Only, in coordinamento coi produttori francesi dell’evento. Se Snoop Dogg dovrebbe partecipare all’evento direttamente da Parigi, i Red Hot Chili Peppers e Billie Eilish dovrebbero esibirsi da Los Angeles, dal vivo o tramite filmati registrati in precedenza. A rappresentare la Francia, secondo le indiscrezioni della BBC, dovrebbero esserci gli Air, il duo di musica elettronica composto da Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunckel, e i Phoenix, il gruppo musicale guidato da Thomas Mars, sposato dal 2011 con la regista statunitense Sofia Coppola.