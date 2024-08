Parigi 2024, Furlani: "Ai Giochi darò il massimo"

"L'obiettivo e' cercare di saltare il piu' lontano possibile"

“E’ stato un anno molto impegnativo per me, tra mondiali indoor a Glasgow e Campionati europei a Roma. A Parigi si conclude quindi un ciclo importante. Non vedo l’ora di andare in pedana: e’ un sogno che ho sempre desiderato fin da piccolo. Andro’ li’ per dare il massimo e poi quello che viene, viene. Io voglio solo uscire dalla pedana consapevole d’aver dato tutto”. Lo ha detto Mattia Furlani (salto in lungo) alla partenza dall’aeroporto di Fiumicino per Parigi. Alla domanda su chi tema di piu’ tra i suoi avversari, l’azzurro, sorridendo, ha risposto che “l’avversario piu’ temibile per me penso che sia sicuramente Mattia Furlani. Gia’, perche’ lo scopo e’ sempre quello di combattere con me stesso. Non mi interessa chi entra in pedana. L’obiettivo e’ fare il mio personale e cercare di saltare il piu’ lontano possibile”. (ServizioDi Telenews)