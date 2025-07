Wimbledon, Sinner dimentica Parigi e guarda oltre: Cahill svela il furto di dolci per digerire l’amaro Roland Garros

Dopo la vittoria su Nardi, Sinner ha confermato di aver archiviato la delusione del Roland Garros e di essere focalizzato pienamente sulla nuova avventura a Wimbledon

Il torneo di Wimbledon inizia nel migliore dei modi per Jannik Sinner, che nelle dichiarazioni post vittoria du Luca Nardi ha confermato di essersi messo alle spalle la delusione per il Roland Garros e di essere pienamente concentrato sulla nuova avventura londinese. Intanto Darren Cahill svela un simpatico aneddoto riguardo la finale di Parigi.

Sinner soddisfatto svela i progressi al servizio

L’esordio in un torneo non è mai semplice, soprattutto quando ci arriva con poche partite di preparazione sulla superficie su cui si disputa e bisogna affrontare un amico e connazionale con il quale ci si conosce bene come Luca Nardi. Per questo Jannik Sinner si è detto molto soddisfatto della sua vittoria in tre set al debutto a Wimbledon nella consueta intervista a bordo campo: “Sono molto molto contento di essere tornato qui e di come ho giocato. Affrontare un italiano per noi è una sfortuna (ride, ndr), uno dei due deve vincere purtroppo. L’atmosfera è bellissima, grazie per essere venuti qui”.

A complicare il tutto anche le condizioni di caldo estremo certamente anomale per Londra e sulle quali Sinner ha scherzato nell’intervista: “Fa veramente caldo, è davvero umido, non ricordo un tempo simile a Londra (ride, ndr), grazie per essere passati”.

Sinner si è poi detto soddisfatto anche dei progressi al servizio, fondamentale sul quale ha lavorato molto con il proprio team dopo la sconfitta rimediata da Alexander Bublik ad Halle: “Abbiamo lavorato molto sul servizio dopo Halle, oggi ho avuto l’impressione di servire bene nei momenti importanti. Tutti e due all’inizio abbiamo faticato un po’ e lì è stato il momento in cui bisognava ritrovare la fiducia e ci sono riuscito. Le prime partite non sono mai facili e sono contento di come ho giocato e servito”.

Sinner: “Roland Garros archiviato”

Il nuovo slam offre a Sinner anche la chance di mettersi alle spalle la delusione per il Roland Garros, con Jannik che appare molto focalizzato ed elettrizzato all’idea di giocare a Wimbledon: “Il Roland Garros è ormai alle spalle? Certo, nuovo torneo, nuove sfide e avversari e nuove possibilità. Sono molto soddisfatto per oggi. Bisogna divertirsi a giocare qui, anche perché se uno non ci riesce qui non saprei dove potrebbe farlo”.

L’aneddoto di Cahill sulle caramelle di Sinner

Delusione per il Roland Garros che Sinner aveva già “addolcito” subito dopo la finale, come svelato da Darren Cahill, che ai canali ufficiali di Wimbledon ha raccontato un simpatico aneddoto su Jannik: “Una mezz’ora dopo la conferenza stampa, stavamo camminando per andare al nostro mezzo di trasporto. Uscendo dal Roland Garros, per i giocatori c’è un barattolo di caramelle da cui ne puoi prendere un paio. Jannik ha preso l’intero barattolo. Ha afferrato il barattolo di vetro e ha preso le caramelle. È stato a dieta ferrea per due settimane. A quel punto la dieta era andata a farsi benedire. In macchina reggeva queste caramelle e tutti ridevamo e sghignazzavamo”.

Un gesto che racconta la grande delusione di Sinner per la sconfitta di Parigi, ma anche la sua capacità di riuscire a mettersi rapidamente alle spalle i momenti difficili come confermato dal super coach, che pone i riflettori sul suo percorso a Wimbledon: “Jannik è andato avanti abbastanza alla svelta. Sarà interessante vedere come andrà avanti qui, perché sarà il vero banco di prova”.