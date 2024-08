Jacobs in semifinale dei 100 metri: "Ma non ho corso bene per niente". Anche Ali è secondo nella sua batteria

Missione compiuta: Jacobs e Chituru Ali staccano il pass per le semifinali. Ma il campione olimpico in carica non brilla: "Non sono riuscito a lasciarmi andare come volevo".

Marcell Jacobs e Chituru Ali staccano il pass per la semifinale dei 100 metri, anche se il campione olimpico in carica non incanta in batteria. Al termine della sua prova tutta la delusione per quel secondo posto in 10”05 alle spalle del nigeriano Kayinsola Ajayi: “Non mi sono piaciuto per niente”.

100 metri, la prima di Jacobs non convince

È vero, alla fine conta il risultato. E Jacobs ha raggiunto l’obiettivo di approdare in semifinale. Ma dal velocista di El Paso che ha scritto la storia dell’Italia ai Giochi di Tokyo conquistando la medaglia d’oro era lecito attendersi qualcosa di più. Nel primo turno l’azzurro ha fatto fatica, mostrandosi imballato soprattutto nei cinquanta metri. Il secondo posto ottenuto in 10”05 allo stade de France dietro al nigeriano Ajayi vale comunque l’accesso in semifinale, in programma domani sera alle 20:00 (la finalissima, invece, si correrà alle 21:55). Ma è chiaro che c’è da migliorare parecchio in vista del turno successivo, perché l’asticella inevitabilmente è destinata ad alzarsi.

La delusione di Jacobs dopo il debutto ai Giochi

Ne ha passate tante, l’azzurro, negli ultimi tre anni. Ma a Parigi si è comunque presentato da campione d’Europa e con la voglia – neppure celata – di difendere l’oro vinto in Giappone. “Non mi sono piaciuto per niente – ha dichiarato ai microfoni della Rai -. Le sensazioni non sono state ottime. Sono rimasto un po’ pesante e nella prima parte di gara non sono riuscito a lasciarmi andare come volevo, però l’obiettivo di oggi era qualificarmi per domani. La pista dello Stade de France? È buona. Se si riesce ad attivare i piedi come non ho fatto io, si può andare molto veloci ed è questo l’obiettivo per la semifinale”. Quindi ribadisce le sue intenzioni: “Mentirei se dicessi che sono qui giusto per esserci”. Non si sbilancia, invece, sugli avversari. “Non ho ancora avuto modo di studiarli: lo farò oggi per capire a chi bisognerà stare più attenti”.

Anche Chituru Ali vola in semifinale nei 100 metri

Non solo Jacobs. L’Italia sarà rappresentata nei 100 metri anche da Chituru Ali, che ha ottenuto la qualificazione in semifinale dopo aver chiuso al secondo posto con 10″12 nella seconda batteria vinta dal keniano Ferdinand Omanyala. Il classe 1999 lombardo, alla sua prima partecipazione ai Giochi, è partito col freno a mano tirato e, come Jacobs, non si è detto particolarmente soddisfatto della sua performance. “Non mi sono troppo piaciuto, soprattutto in partenza -. Non esco convintissimo, ma era mattina e, ora, pensiamo solo alla semifinale e a fare meglio”.