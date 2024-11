Tamberi si racconta a Belve: il rapporto con il padre, l’amore per il basket e la polemica a distanza con Ceccon

Il campione di salto in alto si confessa in una lunga intervista con Francesca Fagnani nella quale ha parlato anche delle Olimpiadi di Parigi ma anche della sua vita personale

Una lunga intervista, anticipata e attesa quella di Gianmarco Tamberi. Il saltatore azzurro ha deciso di mettersi a nudo nella trasmissione “Le Belve” di Francesca Fagnani. Nel corso dei 40 minuti di chiacchierata, Gimbo ha parlato della sua carriera ma da un punto di vista anche personale, il suo modo di stare in pedana ma anche dei suoi rapporti personali.

L’amore per il basket

Gianmarco Tamberi non ha ma fatto mistero di essere un grande appassionato di basket, lo ha praticato da giovanissimo e continua a farlo ogni volta che ne ha l’occasione che sia una partita al campetto con amici o tifosi, oppure in occasione del celebrity game durante l’All Star Game: “Forse se avessi scelto la pallacanestro sarei stato meno orgoglioso di quello che ho fatto ma più felice. Perché fare quello che ami fa la differenza. Io non ho mai trovato il modo di riuscirci. Mio padre non mi ha costretto a scegliere il salto in alto ma di sicuro mi ha indirizzato verso quella strada”.

Il rapporto con il padre

Una delle parti più significativi dell’intervista con Francesco Fagnani è quella che racconta la sua storia personale e professionale con il papà. Un rapporto che confessa il saltatore marchigiano non è stato ancora recuperato: “Molto è cambiato quando ho conosciuto mia moglie, ho visto l’amore nei confronti di Chiara e ho amato quella cosa. Con mio padre ci sono stati tanti momenti bassi e alla fine il rapporto si deteriora al punto da essere irrecuperabile. Adesso non abbiamo recuperato il rapporto. Mio padre è una brava persona ma io sono deluso. Il fatto di non avere un rapporto con lui lo considero il più grande fallimento della mia vita ma mi sono reso conto che senza di lui sono più sereno”.

La delusione Parigi 2024

Ovviamente non poteva mancare un passaggio sulla delusione a Parigi 2024, con i calcoli renali e le corse in ospedale che gli hanno impedito di provare a lottare per una medaglia: “Ho passato un momento terribile. Ero piegato dal dolore. Rifarei tutto quello che ho fatto, a cominciare dal fatto di postare i vari momenti sui social. Mi rendo conto che con quella foto ho dato forza a tante persone. Quando mi hanno detto che gareggiando non avrei rischiato di peggiorare la situazione ho deciso che ce la potevo fare e penso di non aver sbagliato a farlo”.

La polemica a distanza con Ceccon

Tra le tante polemiche legate alle Olimpiadi di Parigi c’è anche una che lega Tamberi e Ceccon con un post social di mezzo: “Non ce l’ho con Ceccon, quando mi hanno inviato quella cosa i è dispiaciuto anche perché Pucci mi piace come comico. Quindi immagino che quel post fosse riferito a me. Thomas penso che abbia ripreso questa cosa senza pensare che il quel momento stava denigrando un suo collega. A me è dispiaciuto ma con lui non ne abbiamo parlato ma alla fine non penso di aver fatto nulla di grave”.