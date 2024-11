Tamberi, l’ovazione al concerto di Laura Pausini: “Emozione unica”. Poi rivela: “Ma io sono fan di Eminem”

Gimbo si gode ancora un po’ di riposo prima di tornare a tempo pieno alle gare e agli allenamenti: a Pesaro riceve un’ovazione dal pubblico della cantante. Il regalo alla moglie Chiara Bontempi: “Era un suo sogno”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Gianmarco Tamberi sempre più star a tutto campo. Gimbo non è solo amato dagli appassionati di sport ma ormai tutti conoscono le sue gesta e apprezzano il suo modo di fare anche lontano dalla pista. Ultimi giorni di riposo, anche se tanto riposo non è per il marchigiano alle presi con alcuni impegni della sua vita di tutti i giorni. E a Pesaro riceva l’ovazione più inattesa.

Tamberi: il messaggio a Laura Pausini

Gimbo Tamberi sempre più star, si diceva, e la dimostrazione è arrivata ieri sera a Pesaro al concerto di Laura Pausini. E sui social il campione olimpico di Tokyo ha voluto ricordare questo momento con un lungo post: “Volevo pubblicare questo post ieri alle 2 di notte appena tornati dal concerto di Laura Pausini ma ho preferito aspettare qualche ora. Appena entrati al palazzetto sono stato pervaso da un’ondata di affetto che mai mi erra capitato di ricevere fuori dai campi d’atletica in tutta la mia vita. Ero letteralmente senza parole. Nessuno aveva annunciato il mio nome eppure si è alzata un’ovazione così spontanea che è stata per me disarmante. Mai mi sarei potuto aspettare una cosa del genere. Ci tengo a ringraziare di cuore le persone che ieri mi hanno accolto con così tanto amore, siete stati speciali”.

Poi il messaggio di complimenti alla cantante: “Chiara (Bontempi, la moglie ndr) sognava da anni questo concerto e onestamente ieri ho capito veramente fino in fondo il perché. Questa donna ha una voce allucinante, un’energia pazzesca e una voglia di cambiare le cose che non funzionano nel mondo che è contagiosa. Da fan di Eminem, mondi opposti, ora posso dirlo con certezza: Laura sei una bomba!”.

Mercoledì la laurea honoris causa

I riconoscimenti per Tamberi non sono però conclusi con il saltatore azzurro che mercoledì riceverà la laurea magistrale honoris causa in Scienze dello Sport dall’Università di Urbino. Gimbo terrà anche una lezione dal titolo “La forza delle scelte”, in cui non rifletterà soltanto sulla sua carriera sportiva e sulle vittorie che ha conquistato ma anche sulla sua filosofia personale che lo ha guidato lungo il percorso.