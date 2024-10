Atletica, Chituru Ali come Marcel Jacobs: l’addio al tecnico storico Licciardiello. Obiettivo sul Los Angeles 2028

Scelte a sorpresa per il velocista azzurro che ha deciso di separarsi dal suo allenatore per tentare l’assalto alle prossime Olimpiadi: la scelta a sorpresa della velocità azzurra

L’avvicinamento a Los Angeles è già cominciato e Chituru Ali non ha nessuna voglia di perdere tempo. Il velocista italiano è reduce dalla prima stagione ad altissimo livello della sua carriera, la prima in cui è sceso sotto il muro dei 10 secondi ed è entrato nel gotha della velocità mondiale. Ora però vuole forzare i tempi per riuscire a fare il salto di qualità che lo metta in condizione di provare a dare l’assalto a quelle vette che sono concesse a pochi.

L’addio a Claudio Licciardiello

Un po’ a sorpresa nel percorso di Chituru Ali è arrivato l’addio a Claudio Licciardiello, il tecnico che lo ha seguito nelle ultime tre stagioni e che gli ha permesso di arrivare ai massimi livelli della velocità mondiale. E a comunicarlo non è stato Chituru ma lo stesso tecnico con un post pubblicato sui suoi canali social: “Dopo tre stagioni di collaborazione si interrompe il percorso con Chituru Ali. Abbiamo condiviso stagioni meravigliose, un viaggio che lo ha portato a essere tra i migliori al mondo. Un grande in bocca al lupo dal team. Tiferemo sempre per te”.

La scelta di Ali come quella di Jacobs

Poco meno di un anno fa Marcell Jacobs, l’oro olimpico di Tokyo, ha deciso di lasciare l’Italia e ha scelto di allenarsi a Miami per continuare il suo percorso. Una scelta che sembra aver pagato con il velocista italiano, che pur senza medaglia a Parigi, è riuscito a tornare ai livello che lo avevano visto protagonista alle Olimpiadi giapponesi. Ora Chituru Ali decide di rischiare tutto, lascia un tecnico che lo ha portato nella storia dell’atletica italiana per provare a dare l’assalito alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ua scelta coraggiosa e rischiosa quella dell’azzurro che nel corso dell’ultima stagione è stato capace di scendere sotto il muro dei 10 secondi con un 9”96 che ha fatto ben sperare pure in chiave olimpica (dove è arrivata l’eliminazione in semifinale).

Staffetta, mondiali e…

Chituru Ali si è affacciato nel mondo della grande atletica negli ultimi due anni. Il colosso bresciano, ancora 25enne, sembra avere a disposizione grandi margini di miglioramento, ma il mondo dell’atletica non regala tante seconde opportunità. Il velocista azzurro non ha comunicato chi sarà il suo prossimo allenatore, si tratta però di una scelta fondamentale per la sua carriera. Già dalla prossima stagione da lui ci si attende un salto di livello con la possibilità di scendere sotto i 10 secondi in maniera più costanti e provare a dare l’assalto ai migliori specialisti già in vista dei prossimi Mondiali. Anche la staffetta è un tema delicato, per il momento Di Mulo non lo ha inserito nel quartetto azzurro ma la pressione per vederlo in squadra si fa sempre più importante. Per Chituru è il momento della verità sperando che le scelte gli diano ragione.