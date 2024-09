Parigi 2024, Mattarella con un messaggio speciale per Tamberi e Sabatini e poi lancia Milano-Cortina

E’ stato un giorno di celebrazioni per gli azzurri che sono stati ospitati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: invitati anche gli atleti che hanno concluso al quarto posto.

E’ la vera cerimonia di chiusura di Parigi 2024, almeno per quanto riguarda l’Italia. Il lungo percorso che ha portato gli atleti italiani alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi si è concluso nella giornata di oggi con il presidente Mattarella che ha ospitato gli azzurri che hanno conquistato una medaglia e per la prima volta anche quelli che hanno concluso a un passo dal podio. E’ stato anche il momento della “riconsegna della bandiera” con i portabandiera Arianna Errigo, Gianmarco Tamberi e Ambra Sabatini che sono stati protagonisti.

Mattarella: “La pioggia porta fortuna e ne abbiamo presa tanta”

Sergio Mattarella conferma ancora un volta la sua grande vicinanza al mondo dello sport nel corso della cerimonia di restituzione delle bandiere: “E’ davvero un gran piacere per me incontrarvi qui. Questo incontro non vuole concludere ma prolungare la festa dello sport iniziata con la consegna dello sport e che si è realizzata nel corso dei Giochi olimpici e paralimpici. Ma vuole riprendere quello spirito che avete così bene interpretato nel corso dei Giochi. Era difficile fare meglio di Tokyo. Colpisce che l’Italia abbia raccolto ogni giorno medaglie, cosa inimmaginabile. E’ il fatto di essere l’unico paese ad avere questa caratteristica è motivo di soddisfazione. Per molti la pioggia porta fortuna e ne abbiamo presa tanta quel 26 luglio”.

Il messaggio a Tamberi e Sabatini

Il presidente della Repubblica continua il suo intervento con un messaggio speciale per Tamberi e Sabatini: “Potremmo fare un bilancio di questi due momenti di sport, ne risalta l’eccellente stato di salute dello sport italiano. E le conferme continuano come quelle fornite ieri da Ganna e Affini. Questa qualità viene sottolineata anche dalla presenza d coloro che hanno conquistato il quarto posto, non solo perché rappresentano tutti gli atleti che pur senza salire sul podio hanno partecipato. Ce lo ha rammentato Benedetta Pilato, le medaglie non sono dovute a singoli atleti isolati ma a un movimento in perfetta salute. A Tamberi e Ambra Sabatini vorrei dire che le medaglie le hanno conquistate con la partecipazione e l’affetto di tutti. Complimenti a tutti e a tutte e adesso Milano-Cortina”.

Malagò: “L’Italia detiene un record”

Il primo a prendere la parola è il presidente del Coni, Giovanni Malagò: “Ogni volta che veniamo qui è sempre una grande emozione, c’è il desiderio e la volontà di esternare la nostra gratitudine a lei che è il nostro primo tifoso. Eravamo partiti volendo fare meglio di Tokyo e ci siamo riusciti. Due medaglie d’oro in più e un piazzamento migliore, seconda nazionale dell’Unione Europea dietro solo alla Francia che ha avuto una spinta formidabile dallo giocare in casa. Il merito è delle atlete e degli atleti che sono stati tutti dei gladiatori. Dal 2016 andiamo a medaglia in ogni giornata in cui c’è una competizione olimpica. Abbiamo vinto la classifica dei quarti posti che ci fa onore. Non solo siamo stati i primi al mondo nei quarti posti, ma anche in quello dei quinti”.

La prima volta delle medaglie di legno

La cerimonia al Palazzo del Quirinale ha un sapore di storia. Per la prima volta infatti il presidente della Repubblica ha deciso di invitare e festeggiare anche gli atleti italiani che hanno concluso le loro “fatiche olimpiche” a un passo dal podio. Il tema del “quarto posto” è stato a lungo dibattuto nel corso di Parigi 2024 con l’Italia che spesso si è dovuta accontentare della medaglia di legno e per questo motivo il presidente Mattarella, da sempre vicino al mondo dello sport, ha deciso di celebrare anche lo sforzo degli atleti italiani che sono rimasti a un passo dal podio.